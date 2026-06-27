Panamá vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo L del Mundial 2026; marcador online

Panamá vs Inglaterra Panamá vs Inglaterra

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 27 de junio con un duelo de realidades opuestas en el Grupo L: Panamá vs Inglaterra. Mientras los europeos buscan amarrar el liderato del sector, los canaleros saltarán al campo con el objetivo de cerrar su participación con dignidad y, por qué no, dar el campanazo.

Inglaterra llega con 4 puntos tras vencer a Croacia y empatar sin goles ante Ghana. Aunque los dirigidos por Thomas Tuchel todavía no terminan de convencer en funcionamiento, su calidad individual los mantiene como favoritos para avanzar lejos en el torneo.

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Panamá, por su parte, compitió en sus primeros dos partidos, y de hecho desplegó un nivel futbolístico muy sólido, pero la falta de contundencia terminó pasándole factura. Ahora intentará incomodar a una de las potencias del campeonato.

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