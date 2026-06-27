¿Lamine Yamal es el nuevo Lionel Messi? La contundente reflexión de un crack del futbol

Sin lugar a dudas, Lionel Messi es uno de los jugadores más representativos del fútbol moderno en la actualidad. Contemplando esta situación, en el planeta, varios fanáticos también le han dado un lugar a Lamine Yamal, y por ello, Luis Suárez explicó los motivos por los cuales son futbolistas muy diferentes. ¿Qué dijo?

Y es que el delantero del Inter Miami aseguró que este es un asunto que no beneficia a ninguno de los jugadores a pesar de tener algunos aspectos vinculados con su habilidad en esta disciplina.

“Son jugadores diferentes. Sí, tienen la misma pierna izquierda y la misma calidad, pero son completamente distintos. Los resultados hablan por sí solos, y lo que Leo sigue logrando a su edad. Esperemos que Lamine alcance al menos ese mismo nivel”, aseguró en declaraciones brindadas para Mundo Deportivo.

Lamine Yamal, futbolista español de 18 años del FC Barcelona, hizo una increíble promesa en caso de que “La Roja” gane la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @SEFutbol

De esta manera afirmó que “las comparaciones son odiosas”, apuntó. En esta línea remarcó que el jugador del Barcelona tuvo una influencia muy positiva durante el partido ante su par de Cabo Verde.

“España tuvo mucha posesión, pero no fue decisiva a la hora de crear ocasiones claras de gol, salvo la de Ferran en la primera parte. Pero cuando entró Lamine, todos sus compañeros lo buscaron y se notó que podía pasar algo un centro, una carrera, un disparo”, sostuvo.

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TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

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