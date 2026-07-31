América recibe buenas noticias; este es el jugador que recupera tras lesión

Esta semana ha sido una de las más intensas que el Club América ha tenido en los últimos meses gracias a la cantidad de noticias relacionadas con la institución azulcrema, la cual continúa preparándose para la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, en medio de la llegada de Oscar Perea como refuerzo de lujo para esta temporada, el Club América ha comenzado a recuperar algunas fichas de consideración para este tramo del torneo, por lo que una de ellas ya comenzó a trabajar al parejo del equipo.

¿Qué jugador recuperó el América para el siguiente duelo?

Fue durante la semana pasada cuando el Club América sorprendió a propios y extraños luego de revelarse que uno de sus jugadores, José Raúl Zúñiga, tuvo que abandonar los entrenamientos luego de una lesión que le impidió estar al parejo de sus demás compañeros.

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Al principio, se hablaba de que la Pantera había sufrido una lesión de gravedad que lo alejaría del campo durante mucho tiempo, hecho que se agravó luego de no formar parte de la convocatoria para el duelo ante el Atlante, mismo que se llevó a cabo el sábado pasado y que terminó 1-1.

Sin embargo, la situación ha mejorado considerablemente y el delantero sudamericano regresó a los entrenamientos al parejo de sus demás compañeros, por lo que es muy probable que el atacante del América forme parte del partido en donde su club se medirá a Santos este domingo a las 5 de la tarde.

¿Cuántos goles tiene la Pantera Zúñiga en América?

Después del brillante paso que tuvo por Xolos de Tijuana, José Zúñiga fue fichado por el Club América en julio del 2025, por lo que ya tiene un año en la institución capitalina. En este tiempo, el colombiano registra cinco anotaciones y dos pases a gol en 37 duelos disputados.