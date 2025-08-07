¡Participa para ganar boletos de la Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México!

La Triplemanía XXXIII es el evento de lucha libre más grande en México, donde se presentan las figuras más destacadas de este deporte y la cual se celebrará este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Cada edición de Triplemanía genera mucha euforia e interés y en esta ocasión no es la excepción, y tú podrás ser uno de los afortunados ganadores para asistir a la fiesta de la lucha libre participando en la dinámica de TV Azteca Deportes.

La Triplemanía XXXIII tendrá como evento central, la lucha por el megacampeonato, ese gran título que todos desean y que está en poder de El Hijo del Vikingo, un verdadero fenómeno de este deporte que tendrá tal vez la lucha más complicada de su carrera en el deporte espectáculo.

Y es que en el ring, estará el popular y estrella de WWE, Dominic Mysterio , quien se ha colocado como el favorito para quitarle ese campeonato y llevárselo a WWE. Su experiencia, colmillo y la pasión que corre en su sangre al ser hijo de Rey Mysterio preocupan a Vikingo.

No menos importante, Dragon Lee, un luchador mexicano, aéreo, orgullo de Jalisco y con experiencia en las mejores empresas de lucha libre, buscará ser el verdugo en la contienda.

Finalmente un personaje singular y que ha emergido como un fenómeno, es El Grande Americano, quien se ha ganado a la afición mexicana y su estilo y honor lo tienen con todos los reflectores.

AAA, quien de la mano de WWE están dando noticias cada vez más sorprendentes, harán el primer magno evento juntos y se vaticina que habrá una escenografía de primer nivel, una producción nunca antes vista y luchas con los mejores talentos de AAA y con estrellas de WWE.

A partir de esta Triplemanía, la historia para la lucha libre mexicana tendrá un punto de inflexión, por lo que poder ser testigos en la Arena Ciudad de México y en lugares privilegiados, será un lujo para los ganadores.