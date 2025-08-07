deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¡Participa para ganar boletos de la Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México!

La Triplemanía XXXIII está próxima a suceder, con la participación de las estrellas de la lucha libre por la AAA y WWE; está se pronóstica como la más grande de todos los tiempos.

boletos triplemania 33
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

La Triplemanía XXXIII es el evento de lucha libre más grande en México, donde se presentan las figuras más destacadas de este deporte y la cual se celebrará este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Cada edición de Triplemanía genera mucha euforia e interés y en esta ocasión no es la excepción, y tú podrás ser uno de los afortunados ganadores para asistir a la fiesta de la lucha libre participando en la dinámica de TV Azteca Deportes.

La Triplemanía XXXIII tendrá como evento central, la lucha por el megacampeonato, ese gran título que todos desean y que está en poder de El Hijo del Vikingo, un verdadero fenómeno de este deporte que tendrá tal vez la lucha más complicada de su carrera en el deporte espectáculo.

Y es que en el ring, estará el popular y estrella de WWE, Dominic Mysterio , quien se ha colocado como el favorito para quitarle ese campeonato y llevárselo a WWE. Su experiencia, colmillo y la pasión que corre en su sangre al ser hijo de Rey Mysterio preocupan a Vikingo.

Te podría interesar: Rey Mysterio soltó BOMBAZO sobre la Triplemanía XXXIII

No menos importante, Dragon Lee, un luchador mexicano, aéreo, orgullo de Jalisco y con experiencia en las mejores empresas de lucha libre, buscará ser el verdugo en la contienda.

Finalmente un personaje singular y que ha emergido como un fenómeno, es El Grande Americano, quien se ha ganado a la afición mexicana y su estilo y honor lo tienen con todos los reflectores.

AAA, quien de la mano de WWE están dando noticias cada vez más sorprendentes, harán el primer magno evento juntos y se vaticina que habrá una escenografía de primer nivel, una producción nunca antes vista y luchas con los mejores talentos de AAA y con estrellas de WWE.

A partir de esta Triplemanía, la historia para la lucha libre mexicana tendrá un punto de inflexión, por lo que poder ser testigos en la Arena Ciudad de México y en lugares privilegiados, será un lujo para los ganadores.

Triplemanía 33 TV Azteca

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
triplemania lucha libre luchadores aaa
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA tuvo un día de medios sobre la Triplemanía XXXI
×
×