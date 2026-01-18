Partidos de HOY domingo 18 de enero de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de este domingo 18 de enero en la Liga BBVA MX presenta tres encuentros correspondientes a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026, con duelos programados en Ciudad Universitaria, Torreón y Pachuca.

El primer compromiso del día se disputa al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibe a León a las 12:00 horas. El conjunto universitario llega invicto tras dos jornadas, con cuatro puntos producto de una victoria y un empate, ubicación que lo mantiene de forma momentánea en el octavo lugar de la tabla. León, por su parte, suma tres unidades y viene de caer a media semana ante Pachuca, resultado que cortó su paso sin derrota. En los antecedentes recientes en Ciudad Universitaria, Pumas ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el conjunto esmeralda.

Más tarde, a las 17:00 horas, Santos Laguna enfrenta a FC Juárez en el Estadio TSM Corona. El equipo lagunero llega al encuentro sin puntos tras las primeras dos jornadas, Juárez arriba a Torreón con tres unidades y en la posición 12, luego de perder por marcador de 1-0 frente a Chivas en la fecha anterior, En duelos directos recientes, los Bravos mantienen una racha de cuatro victorias consecutivas ante Santos.

La jornada dominical cierra a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca recibe al América, los Tuzos se ubican en el lugar 14 con tres puntos y llegan tras vencer 2-1 a León en la jornada pasada. América, en tanto, ocupa la posición 16 con un punto, sin goles anotados en las primeras dos fechas del torneo. En los antecedentes en Pachuca, el conjunto hidalguense ha ganado tres de los últimos cuatro partidos oficiales como local frente a las Águilas.

