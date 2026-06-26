Partidos del Mundial de mañana viernes 26 de junio: horarios de Uruguay vs España, Francia vs Noruega y más
Este viernes 26 de junio conoceremos el desenlace de los sectores G, H e I, con seis encuentros que definirán los últimos boletos a la ronda de eliminación directa
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entra en su etapa decisiva. Este viernes 26 de junio conoceremos el desenlace de los sectores G, H e I, con seis encuentros que definirán los últimos boletos a la ronda de eliminación directa.
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La jornada nos regalará un auténtico choque de trenes en territorio mexicano y actividad intensa en las sedes de Estados Unidos y Canadá.
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El cierre del Grupo I
La actividad arranca al mediodía con dos duelos simultáneos. En Estados Unidos, la selección de Francia buscará imponer condiciones ante Noruega, mientras que en Canadá, Senegal se juega la vida frente a Irak.
- Noruega vs Francia: Estadio Baston a las 13:00 horas.
- Senegal vs Irak: Estadio Toronto a las 13:00 horas.
Choque de potencias en el Grupo H
El plato fuerte del día tendrá lugar en suelo tapatío. El Estadio Guadalajara abrirá sus puertas para recibir el esperado duelo entre Uruguay y España, un partido que promete intensidad y gran nivel futbolístico. A la misma hora, Cabo Verde y Arabia Saudita chocarán buscando sumar puntos vitales.
- Uruguay vs España: Estadio Guadalajara a las 18:00 horas (EN VIVO y GRATIS por la señal de TV AZTECA)
- Cabo Verde vs Arabia Saudita: Estadio Houston a las 18:00 horas.
Definición nocturna del Grupo G
Para cerrar el viernes mundialista, la actividad se traslada a la costa del Pacífico. Bélgica saltará a la cancha en Vancouver para medirse a Nueva Zelanda, al tiempo que Egipto e Irán protagonizarán un duelo de poder a poder en Seattle.
- Nueva Zelanda vs Bélgica: Estadio Vancouver a las 21:00 horas.
- Egipto vs Irán: Estadio Seattle a las 21:00 horas.
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(TODOS HORARIOS DEL CENTRO DE MÉXICO)
¿Dónde ver en vivo y gratis España vs Uruguay?
El partido correspondiente al Grupo H desde el Estadio Guadalajara lo podrás vivir en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta a través de Azteca 7, al igual que en el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
🌎⚽ Entre el encanto del sur y la elegancia de Europa. Uruguay y España, dos formas distintas de sentir la vida. ¿Dónde te gustaría vivir?— Azteca 7 (@AztecaSiete) June 26, 2026
Uruguay y España, mañana, 5:40 p.m. por #Azteca7#ElCanalDelMundial #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/ddR1PiUZ16