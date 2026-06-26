ÚLTIMA HORA: Ecuador se perfila como rival de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026

Al corte de la jornada de este jueves 25 de junio, el panorama de la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha tomado una forma inesperada. Con el cierre de las actividades en los distintos sectores y la consolidación de los líderes de cada grupo, las proyecciones del cuadro del torneo han establecido los cruces correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final que prometen emociones.

Para la Selección de Inglaterra, tras estar cerca de asegurar la primera posición de su grupo, el sistema de competencia y la matriz de los mejores terceros lugares han determinado que su posible rival en la primera ronda de eliminación a partido único sería el representativo de Ecuador. Este compromiso representaría el paso inicial para la escuadra británica dentro de la fase definitiva del certamen.

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El camino de México en Dieciseisavos

Por su parte, la Selección Mexicana, al avanzar como líder absoluto del Grupo A, tiene su ruta trazada en la llave principal. El formato oficial cruza a México contra el mejor tercero de los Grupos C, E, F, H o I. Al momento, su rival sería la seleccion de Escocia. Este encuentro está programado para llevarse a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de México el día martes 30 de junio del 2026 a las 19:00 horas (hora del centro de México).

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Proyección del cruce México vs Ecuador

La configuración estructural del cruce mundialista indica que los ganadores de ambas llaves están destinados a enfrentarse en la ronda de octavos de final. El equipo vencedor del duelo entre México y Escocia se medirá directamente ante el ganador de la serie entre Inglaterra y Ecuador.

El cruce de los octavos de final, programado también en el Estadio Ciudad de México, proyecta dos escenarios principales basados en las llaves actuales. Las combinaciones matemáticas apuntan a un potencial enfrentamiento de alto perfil entre México e Inglaterra, o bien, a un choque entre México y Ecuador si el cuadro sudamericano logra avanzar en su respectivo partido.

Aunque existe la posibilidad de que puedan verse las caras antes con el cierre final de todos los grupos, Ecuador podría ser rival de México en dieciseisavos. Dado que si Escocia queda fuera de los mejores terceros (ya con su participación en fase de grupos culminada), sería el rival de México el próximo martes 30 de junio.

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