Los partidos que se jugarán HOY viernes 13 de marzo del Clásico Mundial de Beisbol 2026, de los cuartos de final

El Clásico Mundial de Beisbol llega a su instancia de Cuartos de Final con un par de encuentros agendados para este día viernes 13 de marzo, fecha en la que tres potencias entrarán al diamante para determinar las novenas que seguirán con vida. En acción Korea mide fuerzas ante República Dominicana en un juegazo de potencias.

Luego Estados Unidos que estuvo en la Ronda 1 con los nervios de punta, chocará en contra de Canadá que tratará de luchar, aunque el pronóstico no les favorece por los nombres del equipo local, el descanso que han tenido hacia esta etapa y las ganas de volver al camino de la victoria luego de esa caída que generó dudas ante Italia.

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Los partidos del viernes 13 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en los Cuartos de Final

A las 4:30 tiempo del centro de México, Korea que tiene tradición beisbolera y que logró su boleto a Cuartos de Final le hará frente a Dominicana que es potencia, deporte nacional y que viene con grandes peloteros para tener ese pase a las Semis.

El abridor para Korea es Ryu, lanzador estelar de Blue Jays que llega con efectividad de 3.00. Enfrente por Dominicana estará Cristopher Sánchez de los Phillies que tiene una efectividad de 20.25.

El juego es en IoanDepot Park de Miami, donde se resolverá esa batalla.

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Estados Unidos, a seguir con vida ante Canadá

Más tarde en Daikin Park, de Houston, Texas será el duelo en el que Estados Unidos se enfrentará a Canadá en un enfrentamiento que demostrará el nivel de los canadienses ante un cuadro que tendrá el apoyo al ser local.

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Frente a frente estarán Webb de San Francisco con 2.25 de efectividad y con marca de 1-9 en el Clásico ante Soroka de Arizona quien por su parte tiene 3.0 de efectividad y una marca de 1-0.