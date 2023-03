Partidos Octavos de Final de la Europa League hoy 9 de marzo de 2023

Este jueves se juegan las idas de los Octavos de Final de la Europa League. Luego del fracaso del Barcelona en el certamen continental en la ronda de 32; arrancan la fase de 16 equipos, que buscarán arrancar con el pie derecho la eliminatoria.

Son tres escuadras con futbolistas mexicanos los que estarán esta tarde disputando un lugar en los Cuartos de Final del torneo europeo: Se trata del Feyenoord de Santiago Giménez; el Betis de Andrés Guardado; y el Sevilla donde milita Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Los partidos de la Europa League del 9 de marzo de 2023

Serán ocho partidos los que se disputen, entre las 11:45 AM y las 2:00 PM (tiempo del centro de México), cuatro y cuatro, en dichos horarios:

11:45 AM

Sporting Lisboa vs Arsenal



Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Leverkusen vs Ferencváros

Roma vs Real Sociedad

2:00 PM

Shakthar vs Feyenoord

Manchester United vs Betis

Juventus vs Friburgo

Sevilla vs Fenerbahce

Los mexicanos que siguen peleando la Europa League

Como se comentó, son tres los futbolistas mexicanos que aún pelean por el campeonato de la Europa League. Santi Giménez, quien terminó como líder de goleo del torneo, en la Fase de Grupos, visitan al Shakthar, cabe mencionar que el Feyenoord no disputó la ronda pasada por terminar primeros de su sector.

Por su parte, el Sevilla, donde milita Jesús ‘Tecatito’ Corona, reciben al Fenerbahce; los españoles vienen de eliminar al PSV, donde está el seleccionado nacional Erick Gutiérrez, mientras que los turcos se clasificaron de forma directa tras ser líderes de su sector.

El último de los mexicanos que podría jugar este jueves es Andrés Guardado con el Betis. Ellos no tendrán un duelo nada fácil, pues se miden al Manchester United, conjunto que llegó a esta instancia luego de eliminar al Barcelona; mietras que los verdiblancos, tienen el mismo caso que el Feyenoord y descansaron la ronda pasada.