Resultados Champions League partidos 8 de Marzo

Se jugó la segunda jornada de la vuelta de los Octavos de Findal de la Champions league, el equipo del Paris Saint Germain visitó el complejo estadio del Allianz Arena, una cancha en la que el Bayern Munich mantenía una racha de 15 victorias en 17 partidos en fase de eliminación directa.

Por otra parte los Spurs recibieron la visita del Milan, el conjunto italiano ganó en la ida jugad en el Giusseppe Meazza 1-0 con el tanto de Brahim Díaz en el partido de ida de los Octavos de Final.

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Resultado de la Champions League

Bayern Múnich vs PSG | 3-0 global

PSG volvió a fracasar en Europa, ahora con Galtier como técnico del conjunto y no fueron capaces de remontar el 1-0 que habían obtenido en la ida en el Parque de los Príncipes. Lionel Messi tuvo su segunda eliminación con el PSG, algo que podría influir en su decisión por renovar con el equipo de la capital parisina.

Los goles fueron obra de Choupo Moting y Serge Gnabry; de tal manera Kingsley Coman y el delantero de Camerún cumplieron la ley del 'Ex'.

Tottenham vs Milan | 1-0 global

Milan quiere volver a los primeros planos en Europa y dejaron fuera a los Spurs de los Cuartos de Final de la Champions League. El equipo italiano defendió la ventaja que tuvo en el partido de ida en el Giusseppe Meazza y llevó el partido hasta las últimas instancias para ganar en el global por la mínima diferencia.

Ni con el poder ofensivo comandado por Harry Kane fueron capaces de abrir al actual campeón de la Serie A que mantuvo órden defensivo en todo el partido.

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Más resultados de los Octavos de Final

Chelsea vs Borussia Dortmund | 2-1 global

El equipo de Graham Potter tenía un total de 2 victorias en todo el año. No marcaban más de dos goles en un partido en todo el 2023; y lograron darle respiro al proyecto Blue con el triunfo 2-0 en el Stamford Bridge; por su parte el Borussia Dortmund tenía una racha de 10 partidos sin derrota. 10 partidos en los que había ganado. Razón por la que se encuentran peleando la Bundesliga este año. Sin embargo, el equipo de Edin Terzic no encontró el marco londinense y se despidió de los Octavos de Final de la Champion League.

Benfica vs Brujas | 7-1 global

Benfica pasó por encima de Brujas en la Champions League, Gonçalo Ramos demostró que es uno de los delanteros más en forma de Europa y marcó un doblete en la vuelta jugada en Lisboa. De esta manera, el club luso se mete a los Cuartos de Final por segunda ocasión consecutiva y se perfila como el Caballo negro de la temporada.