Partidos de Europa League jueves 23 de febrero del 2023
Este jueves 23 de febrero se disputarán los partidos de vuelta de los 16avos de Final de la Europa League, con Manchester United y Barcelona como protagonistas
Regresa la actividad de la Europa League, en sus rondas de eliminación directa en los Dieciseisavos de Final. El equipo de Barcelona se mete al teatro de los sueños como uno de los partidos con mejor cartel en la jornada.
Mucha actividad de los mexicanos que militan en el Viejo Continente y que tendrán participación en la Europa League este jueves 23 de febrero, recordando que se disputarán los partidos de vuelta de la eliminatoria.
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Todos los partidos de la Europa League
Partidos programados a las 11:45 (tiempo de la Ciudad de México)
PSV Eindhoven vs Sevilla
Nantes vs Juventus
Midtjylland vs Sporting
Mónaco vs Leverkusen
El equipo de Erick Gutiérrez cayó por goleada 3-0 en Sevilla por lo que tendrán que mostrar su mejor rendimiento para remontar el marcador. La localía será fundamental.
El sorpresivo empate de la Juventus en la ida obliga a la Vecchia Signora a ganar sí o sí en territorio francés.
Partidos programados a las 14 horas (tiempo de la Ciudad de México)
Unión Berlín vs Ajax
Roma vs RB Salzburg
Rennes vs Shakhtar Donetsk
Manchester United vs Barcelona
Los mexicanos del Ajax vieron escapar la ventaja con las opciones que el equipo dejó ir en la ida en Ámsterdam. Obligación ganar a dominio a uno de los equipos más regulares de la Bundesliga.
El partido del gran cartel. Barcelona dejó abierta la serie al empatar al Manchester United en Camp Nou; los blaugranas deberán sacar el resultado en el Teatro de los Sueños ante un los Red Devils.
Actividad de los mexicanos
Podríamos ver a Erick Gutiérrez tomar partido en la visita del Sevilla al PSV Eindhoven, los neerlandeses cayeron 3-0 en el partido de ida en el que no jugó el mexicano debido a una enfermedad, por lo que buscarán remontar el resultado.
Por su parte el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez visita al Unión Berlín, el equipo de la Bundesliga sacó el empate sin goles en Países Bajos, motivo por el cual, será un partido sin margen de error para el equipo de los mexicanos.
Cabe destacar que Andrés Guardado con el Betis y Santiago Giménez con el Feyenoord esperan rivales, toda vez que calificaron de manera directa a los Octavos de Final de la competencia.
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