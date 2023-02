Partidos de Europa League jueves 23 de febrero del 2023

Regresa la actividad de la Europa League, en sus rondas de eliminación directa en los Dieciseisavos de Final. El equipo de Barcelona se mete al teatro de los sueños como uno de los partidos con mejor cartel en la jornada.

Mucha actividad de los mexicanos que militan en el Viejo Continente y que tendrán participación en la Europa League este jueves 23 de febrero, recordando que se disputarán los partidos de vuelta de la eliminatoria.

Te puede interesar: Posible alineación Manchester United vs Barcelona |Europa League

Entrevista con Jorge Valdano: ¿Para qué está la Selección Azteca?

Todos los partidos de la Europa League

Partidos programados a las 11:45 (tiempo de la Ciudad de México)

PSV Eindhoven vs Sevilla

Nantes vs Juventus

Midtjylland vs Sporting

Mónaco vs Leverkusen

El equipo de Erick Gutiérrez cayó por goleada 3-0 en Sevilla por lo que tendrán que mostrar su mejor rendimiento para remontar el marcador. La localía será fundamental.

El sorpresivo empate de la Juventus en la ida obliga a la Vecchia Signora a ganar sí o sí en territorio francés.

Partidos programados a las 14 horas (tiempo de la Ciudad de México)

Unión Berlín vs Ajax

Roma vs RB Salzburg

Rennes vs Shakhtar Donetsk

Manchester United vs Barcelona

Los mexicanos del Ajax vieron escapar la ventaja con las opciones que el equipo dejó ir en la ida en Ámsterdam. Obligación ganar a dominio a uno de los equipos más regulares de la Bundesliga.

El partido del gran cartel. Barcelona dejó abierta la serie al empatar al Manchester United en Camp Nou; los blaugranas deberán sacar el resultado en el Teatro de los Sueños ante un los Red Devils.

Actividad de los mexicanos

Podríamos ver a Erick Gutiérrez tomar partido en la visita del Sevilla al PSV Eindhoven, los neerlandeses cayeron 3-0 en el partido de ida en el que no jugó el mexicano debido a una enfermedad, por lo que buscarán remontar el resultado.

Por su parte el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez visita al Unión Berlín, el equipo de la Bundesliga sacó el empate sin goles en Países Bajos, motivo por el cual, será un partido sin margen de error para el equipo de los mexicanos.

@AFCAjax

Cabe destacar que Andrés Guardado con el Betis y Santiago Giménez con el Feyenoord esperan rivales, toda vez que calificaron de manera directa a los Octavos de Final de la competencia.

Te puede interesar: Futbolistas mexicanos que juegan en la Europa League