Posible alineación Manchester United vs Barcelona |Europa League

Se disputará el partido de vuelta entre Manchester United vs Barcelona desde el Estadio Old Trafford. En el partido de ida quedaron empatados 2 a 2. Ambos equipos tendrán un partido esencial pues quieren recuperar su protagonismo en partidos europeos.

El miércoles 22 de febrero se llevó a cabo la conferencia de prensa previa al juego y Xavi Hernandez mencionó que será un partido muy difícil, contra un rival que está mostrando su mejor nivel en los últimos años.

“Es un partido muy difícil. El Manchester United es uno de los mejores equipos de Europa. A muchos niveles es el mejor Manchester United de los últimos años. En el Camp Nou mostraron mucha personalidad, mucho carácter, mucho ritmo. Nosotros necesitamos la mentalidad de ganar un partido grande en Europa”.

Xavi lo cataloga como un escenario para que el Barcelona demuestre que puede competir contra equipos de gran nivel europeo.

“Es una ocasión perfecta para demostrar que el Barcelona puede competir contra uno de los grandes de Europa. Es un partido para competir. Es una oportunidad muy buena. Es un examen, cada partido para el Barça es un examen, este con más hincapié. Es una oportunidad muy buena para nosotros. Llegamos en un buen momento. Líderes en liga, en semis de Copa, y ya tenemos un título, la Supercopa de España”.

Los recuerdos de Christian Martinoli del Atlas vs América

Te puede interesar: Xavi Hernandez le abre las puertas a Messi

Posible alineación de Barcelona

El Barcelona llega con la baja de Gavi, Pedri y Dembélé, pero con la recuperación de Sergio Busquets. Xavi tendrá que hacer varias modificaciones en lo que había manejado en sus últimos encuentros.

El arquero sería Ter Stegen, en la defensa saldrían con Araujo, Kounde, Alonso y Jordi Alba. En el medio campo saldría con De Jong, Kessié y Busquets. Para que los tres de arriba sean Lewandowski, Ferran Torres y Raphinha.

Posible alineación de Manchester United

Por otra parte, el Manchester United no podrá contar con Martial. Pero Ten Hag ya tendría la solución.

En la portería De Gea, en la defensa Malacia, Shaw, Varane y Bissaka. en el mediocampo saldría con Casemiro, Fernandes, Weghorts, Garnacho y Fred. En la delantera Rashford.

Te puede interesar: Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuándo es el próximo partido?

