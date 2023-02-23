Jugadores mexicanos que juegan en la Europa League

La Europa League es el torneo internacional del viejo continente en el que más jugadores mexicanos están registrados y pueden tener minutos en la actual temporada 2023, en equipos como PSV, Real Betis Balompié o Ajax, entre otros.

En el certamen, hay cinco futbolistas mexicanos que estarían por ver minutos, aunque en esta etapa de dieciseisavos podrían quedar cepillados algunos jugadores aztecas.

Los mexicanos en Europa League

PSV Eindhoven: En el equipo de los Países Bajos, actualmente está Erick Gutiérrez, futbolista de 27 años y que desde su llegada al cuadro de los granjeros en 2018, no ha logrado ser totalmente titular.

El PSV juega el jueves ante Sevilla y van abajo por 3-0, por lo que un descalabro los dejará fuera de competencia.

Con el Sevilla está Jesús Corona, pero existe la peculiaridad de que no está registrado en Europa League.

Ajax: En el equipo de la Eredivisie, están Édson Álvarez y Jorge Sánchez, quienes visitan al Union Berlin el jueves, serie que va empatada a ceros y tienen está única oportunidad para seguir con vida.

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Feyenoord: En este conjunto que se ha mostrado sólido, está Santiago Giménez, que se ha adaptado bien a este equipo y que están instalados en fase de grupos. Con cuatro goles es un artillero de peligro de esta escuadra y es el goleador de esta edición.

Real Betis: En el equipo ibérico, está el veterano Andrés Guardado, quien buscará tener más minutos en esta competencia y llevar lejos a los verdiblancos.

Demasiada calidad en esta inusual Europa League

En esta edición, está instalado el equipo del Barcelona y del Manchester United, equipo que además se declaró como el más ofensivo, así lo expresó el entrenador Xavi Hernández, en la previa ante el Man U. Que va en la serie 2-2.

Además sobresale la Juventus, el Mónaco, y la Roma; el resto de los conjuntos suelen presentarse en este certamen, pero podrían dar la sorpresa.