Los partidos de HOY domingo 15 de marzo en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con dos partidos termina la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo 15 de marzo con la actuación de Tigres y América que buscan subir posiciones en la tabla y meterse entre los ocho mejores.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Tigres vs Querétaro - Estadio Universitario - 17:00 horas

Los Tigres regresan al Estadio Universitario con la misión de dejar atrás la irregularidad que han mostrado en las últimas semanas. El conjunto auriazul viene de una derrota dolorosa en la Concachampions frente a Cincinnati (3-0), apenas días después de haber vencido a Monterrey en el clásico regio. La localía podría ser su mejor aliada: han ganado tres de sus últimos cuatro partidos oficiales en casa y han mostrado solidez defensiva, con solo cuatro goles recibidos en cinco compromisos y dos porterías en cero. Sin embargo, los números del Clausura 2026 revelan un contraste: han sumado más puntos como visitantes (9) que en su propio feudo (7).

Por su parte, Querétaro llega con la urgencia de mejorar. Tras su primera victoria en febrero, los Gallos Blancos acumulan cuatro partidos sin ganar (un empate y tres derrotas), recibiendo 11 goles en ese lapso, lo que representa casi el 70% de los tantos recibidos en el torneo. Con apenas ocho goles anotados, poseen la ofensiva más débil del certamen y deberán ajustar en defensa si quieren sorprender a Tigres en su visita a Monterrey.

El duelo entre Tigres vs Querétaro lo podrás ver a través de TV Azteca por A+, nuestro sitio la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

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América vs Mazatlán - Estadio Ciudad de los Deportes - 19:00 horas

América afronta un nuevo reto en el Clausura 2026 al recibir a Mazatlán. Los azulcremas llegan tras vencer a Philadelphia Union en la Copa de Campeones de Concacaf (0-1), pero la victoria dejó un golpe duro: la lesión de su arquero Luis Ángel Malagón, quien estará fuera entre cinco y ocho meses. Las constantes bajas han impedido que el técnico André Jardine cuente con su plantel completo, afectando la regularidad del equipo. En Liga BBVA MX, América viene de superar a Querétaro (1-2) y suma dos triunfos consecutivos en todas las competencias, aunque en casa no ha mostrado solidez, con tres derrotas en cinco partidos.

Mazatlán, por su parte, llega motivado tras golear a León (4-2). Los sinaloenses han mejorado en sus últimos cinco encuentros (3G, 1E, 1P), pero siguen padeciendo en defensa, con 20 goles recibidos, la segunda peor cifra del torneo. El duelo promete intensidad: América busca mantener su racha y Mazatlán romper estadísticas históricas.

