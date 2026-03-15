¡ÚLTIMA HORA! Renuncia director técnico en plena Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Luego de la derrota sufrida este sábado 14 de marzo ante el Tijuana, Nacho Ambriz presentó su renuncia como director técnico del Club León sumando una nueva baja en los banquillos en lo que va del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Nacho Ambriz renuncia a León tras perder ante Tijuana

A pesar de haber armado un equipo competitivo de cara al Clausura 2026, el Club León ha tenido un Clausura 2026 desastroso con apenas tres victorias luego de 11 jornadas que lo tienen sumido en la penúltima posición de la tabla, por lo que Nacho Ambriz ha decidido dar un paso al costado.

El técnico mexicano no ha podido levantar al equipo que este sábado perdió como local 3-0 ante los Xolos de Tijuana, lo que pone punto final a su segunda etapa con la Fiera.

“Primero que nada quiero pedir una disculpa a la afición por este mal torneo. Creo que esta segunda parte (en León) fue muy mala. Estoy muy apenado de que las cosas no salieron como hubiera querido. Simplemente gracias a todos, deseando lo mejor, quiero mucho a la institución", dijo Nacho Ambriz en conferencia de prensa post partido.

“Hago más daño quedándome que dando un paso al costado. No es por calentura ni es nada (de eso), simplemente son decisiones que se tienen que tomar como siempre lo he hecho en mi vida. Primero le di la cara a los jugadores, ahorita acabo de hablar con Jesús (Martínez), el presidente. Muchas gracias por todo y reitero: una disculpa a la afición”, agregó en su despedida del equipo.

En su primera etapa con León, Nacho Ambriz conquistó el torneo Clausura 2020 y se mantuvo en el equipo entre 2018 y 2021, pero para esta segunda parte el estratega solo dirigió 15 partidos con un balance negativo de 11 derrotas, tres triunfos y dos empates.

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