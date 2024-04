Los partidos de hoy, sábado 6 de abril | jornada 14 Liga BBVA MX

Este sábado seis de abril del 2024, continúa la actividad de la jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos encargados en abrir la actividad de la jornada fueron el Mazatlán vs Pumas que terminó con la victoria de los universitarios 0-4 y el Tijuana vs Necaxa que terminó 2-3 concretando la eliminación de los Xolos pues ya no tiene posibilidades matemáticas de poder pelear por un lugar en Play In.

Los partidos de sábado

Este sábado hay partidos bastante importantes pues se enfrentan equipos que están peleando por un lugar en Play In y un lugar directo a la Liguilla. Son cinco partidos los que se disputan este día, los cuales son: El primero en disputarse es el de Léon vs Querétaro a las 17 horas, ambos equipos se encuentran en lugares de Play In por lo que con la victoria se acercan a la pelea por los lugares directos a Liguilla.

El segundo partido es el de Tigres vs Pachuca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Es un partido en la parte alta de la tabla pues hay una diferencia de dos puntos entre ambos equipos. Además, ambos llegan de jugar en la Concachampions y tienen su partido de vuelta pendiente.

El tercer partido del día es el de Chivas vs Puebla a las 19:05 horas. El rebaño necesita sumar los tres puntos para seguir en la lucha por un lugar en Liguilla. El cuarto partido es entre Cruz Azul vs Rayados a las 21:05 horas tiempo del centro de México. En caso de que Monterrey gane sería el primer equipo con su boleto asegurado para el Play In

El último encuentro de la noche es el Santos vs América en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. De igual forma, si gana el equipo de Coapa tendría su lugar asegurado al Play In.

