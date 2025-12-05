¡Acertó TODOS! La predicción de Zague para el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 conocieron este viernes 5 de diciembre sus destinos en el sorteo realizado en Washington D.C. y previo al evento los expertos de TV Azteca daban sus predicciones sobre los posibles rivales de México en el torneo mundialista, pero solo uno acertó correctamente.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Partidos en el Estadio Monterrey durante la Fase Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita

Zague acierta a todos los rivales de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026

A través de las redes sociales de Azteca Deportes, Luis García, Christian Martinoli, Álvaro López Sordo, Omar Villarreal y Luis Roberto Alves 'Zague' compartieron sus predicciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero fue Zague el único que adelantó que Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador de uno de los Repechajes Europeos compartirían sector con México.

"Yo creo que va a ser un grupo bastante papita para México tomando en cuenta que va a ser cabeza de serie. Yo iría con Corea del Sur, Sudáfrica y algún europeo del repechaje", adelantó Zague en el video compartido a través de redes sociales.

México inaugurará el Mundial 2026 ante Sudáfrica

El destino decidió que la Selección Mexicana se enfrentara a su similar de Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 14 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Será la primera vez en la historia que se repita un partido inaugural, ya que los mexicanos hicieron los honores de fungir como sinodal para que Sudáfrica abriera su Mundial en el 2010, un encuentro que terminó empatado a un gol tras las anotaciones de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Posteriormente, México se medirá a un viejo conocido como lo es Corea del Sur y finalmente terminará su participación en la Fase de Grupos ante el ganador de la Ruta D del Repechaje Europeo que podría salir de la República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

Te puede interesar: OFICIAL: Los rivales que le podrían tocar a México de la reclasicación de la UEFA, para la Copa Mundial de la FIFA 2026