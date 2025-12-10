¡Lionel Messi podría jugar en México! Todos los detalles del posible partido OFICIAL que disputaría

México será el escenario para que cracks de talla mundial brinden su propio show durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no pisarán suelo mexicano durante la cita mundialista , debido a que sus selecciones harán sede en Estados Unidos, otro de los países anfitriones. Pese a ello, es posible que, en un futuro, la afición mexicana pueda gozar de las habilidades del ‘10’ argentino gracias a la Concachampions 2026.

Lionel Messi podría jugar en México gracias a la Liga de Campeones de la Concacaf

En las últimas horas, se revelaron los duelos que tendrá la Liga de Campeones de la Concacaf y Messi junto a Inter Miami se encuentran en la misma llave que el Club América, por lo que ambos equipos podrían verse las caras si avanzan en sus respectivas series . De esta manera, el ‘10’ de la selección de Argentina podría regresar a México y jugar en el Estadio Azteca (Banorte), uno de los escenarios más importantes del país.

Inter Miami y América podrían enfrentarse en la Concachampions 2026|Crédito: Inter Miami y Club América

Inter Miami iniciará el torneo desde los octavos de final por ser el vigente campeón de la MLS, mientras que América deberá comenzar desde los dieciseisavos de final, serie donde tendrá que enfrentar a Club Deportivo Olimpia de Honduras. No obstante, ambos equipos podrían chocar en unos hipotéticos cuartos de final, un panorama que parece difícil, pero no imposible si logran ganar sus respectivas series.

🏆CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026

🗓️BRACKET - LLAVES



Estos son los enfrentamientos para la 1era Fase de la CONCACHAMPIONS.



🇺🇸Inter Miami, 🇲🇽Toluca, 🇺🇸Seattle Sounders, 🇯🇲Mount Pleasant y 🇨🇷Alajuelense esperan en 8vos de Final. Primera Ronda del 3 al 26 de Febrero. pic.twitter.com/QD4VxKzESW — CNF Sports (@CNFconcacaf) December 10, 2025

Messi ya visitó México en ocasiones anteriores

En caso de que el duelo entre Inter Miami y América sea un hecho, no sería la primera vez que Messi pise territorio azteca. Su visita más reciente sucedió en 2024, cuando el equipo de Florida enfrentó a Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Concachampions. Aquella eliminatoria se llevó todos los focos del continente, aunque la balanza se inclinó a favor de los regiomontanos, quienes avanzaron a las semifinales, dejando a Messi en el camino.

En 2025, ‘Leo’ estuvo cerca de regresar a México y jugar en Ciudad Universitaria, ya que Inter Miami pudo enfrentar a Pumas en semifinales si los felinos no hubiesen sido eliminados de forma sorpresiva ante Vancouver Whitecaps con un gol en el último minuto. Ahora, el astro argentino podría brindar un show en el Estadio Azteca, pero para ello, tanto las Garzas como las Águilas deberán tener un paso perfecto hasta los cuartos de final de la Concachampions.

Inter Miami espera por su rival en octavos de final

Al haber ganado la MLS frente a Vancouver, Inter Miami se aseguró iniciar la Concachampions 2026 desde los octavos de final. Allí espera por el ganador entre Nashville SC y Atlético Ottawa. En caso de derrotar al vencedor de dicha serie, Messi podría enfrentarse al conjunto azulcrema siempre y cuando estos también consigan clasificar a cuartos de final.