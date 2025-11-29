Partidos de HOY sábado 29 de noviembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡La hora de la verdad! Este sábado 29 de noviembre se juegan tres de los partidos de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, por lo cual conoceremos a la mayoría de los semifinalistas, además, transmitiremos a través de TV Azteca Deportes.

Estos son los tres partidos de cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 y sus respectivos horarios que se juegan HOY sábado 29 de noviembre:



América vs Rayados de Monterrey: 5:00 pm tiempo del centro de México

Toluca vs FC Juárez: 7:05 pm tiempo del centro de México

Tigres vs Xolos de Tijuana: 9:05 pm tiempo del centro de México

En los partidos de ida, Rayados, Toluca y Xolos sacaron ventajas contundentes por lo que salen como fuertes candidatos para avanzar a las semifinales del certamen.

¿Qué necesitan América, Rayados, Toluca, Juárez, Tigres y Xolos para avanzar a las semifinales del Apertura 2025?

Los encuentros de ida de los cuartos de final dejaron sorpresas como el triunfo del Monterrey sobre las Águilas y la goleada de Tijuana ante los Tigres y a continuación desglosamos lo que necesitan los equipos para poder avanzar a las semifinales:



América : Ganar por diferencia de dos goles o más para acceder a la siguente ronda.

: Ganar por diferencia de dos goles o más para acceder a la siguente ronda. Rayados : Ganar por cualquier por marcador, empatar o perder por un gol.

: Ganar por cualquier por marcador, empatar o perder por un gol. Toluca : Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol.

: Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol. Juárez : Ganar por diferencia de dos goles o más, otro resultado lo elimina.

: Ganar por diferencia de dos goles o más, otro resultado lo elimina. Tigres : Ganar por diferencia de tres goles o más.

: Ganar por diferencia de tres goles o más. Xolos: Ganar, empatar o perder hasta por dos goles.

* El marcador global favorece a América, Toluca y Tigres por mejor posición en la tabla.

Los partidos de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

TV Azteca transmitirá dos partidos en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, por lo que podrás disfrutar a los mejores narradores de México como Christian Martinoli, Luis García, Carlos "Warrior" Guerrero, Jorge Campos, Zague y compañía a través de Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

