Rayados de Monterrey vs América: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de Cuartos de Final del Apertura 2025; marcador online

Rayados de Monterrey y Club América inician esta noche su eliminatoria en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, en un cruce que presenta una de las distancias más reducidas entre los equipos clasificados. El Estadio BBVA alberga el partido de ida a las 21:05 horas (Tiempo del Centro de México).

La fase regular concluyó con el América, dirigido por André Jardine, ubicado en el cuarto lugar con 34 puntos, mientras Monterrey, bajo la conducción de Domènec Torrent, cerró en la quinta posición con 31 unidades. Ambos clubes registraron 33 goles a favor, aunque la diferencia en el aspecto defensivo fue amplia: las Águilas recibieron 18 anotaciones y Rayados permitió 29. El reglamento de la Liga MX establece que, en caso de empate global después de los dos partidos, el pase a Semifinales corresponde al equipo mejor posicionado en la tabla, por lo que América avanzaría si se mantiene la igualdad al final de la serie.

La presencia de jugadores con trayectoria internacional como Sergio Ramos y Sergio Canales forma parte de la estructura que Torrent utiliza para buscar una ventaja en el primer encuentro, aunque tendrá ausencia de Lucas Ocampos tras sufrir un accidente. América llega con un funcionamiento que prioriza el control del balón, la ocupación de espacios en campo rival y la distribución de juego a partir de elementos como Álvaro Fidalgo, pieza constante en la organización de su mediocampo, y el posible regreso de Henry Martín al regreso del protagonismo al ataque azulcrema.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia la SALIDA de su DT en el inicio de la Liguilla del Apertura 2025