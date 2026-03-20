Partidos HOY viernes 20 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a la Jornada 12 del certamen y a través de Azteca Siete podrás vivir EN VIVO el choque en el que Cruz Azul se medirá ante Mazatlán que busca defender su casa y dar una campanada a estas alturas del certamen, ante uno de los equipos que mejor desempeño están mostrando.

El partido en el Encanto es una dura prueba para los locales pues la Máquina coquetea con el liderato y luce candidato a cosas importantes.

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Mazatlan ha mostrado coraje en la competencia y ha dejado los últimos lugares de la tabla dejando en esos sitios a Santos, Querétaro y León; una victoria este viernes 20 de marzo los pondría inclusive entre el sitio 11 y 14 de la tabla general y cuando restan partidos por delante se podría pensar en un gran cierre de torneo regular.

El medirse ante uno de los favoritos es el alimento para Mazatlán que tienen 10 puntos conseguidos ante los 26 del rival, una diferencia importante pero que al final no juegan en la cancha.

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Lo que tienes que saber de Mazatlán vs Cruz Azul

Partido: Mazatlán vs Cruz Azul

Hora: 8:50 PM

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación

La agenda de partidos de la Jornada 12 en el Clausura 2026 Liga MX

Viernes 20 de marzo



Necaxa vs. Tijuana Horario: 19:00 hrs.

19:00 hrs. Estadio: Victoria



Victoria Mazatlán FC vs. Cruz Azul Horario: 21:06 hrs.

21:06 hrs. Estadio: El Encanto

Sábado 21 de marzo



Atlas vs. Querétaro

Horario: 17:00 hrs. Estadio: Jalisco

Atlético de San Luis vs. León

Horario: 19:00 hrs. Estadio: Alfonso Lastras (Libertad Financiera)

Monterrey vs. Chivas

Horario: 19:05 hrs. Estadio: BBVA

Pumas vs. América (Clásico Capitalino)

Horario: 21:10 hrs. Estadio: Olímpico Universitario



Domingo 22 de marzo

