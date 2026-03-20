Entrenador de Portugal asegura que recurrirán a la CIENCIA para enfrentar a México en el Estadio Banorte

Es un hecho, Portugal ha recurrido a la ciencia para poder descifrar a México en su partido del 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte, así lo comentó su estratega Roberto Martínez al presentar su convocatoria en la que luce como ausencia Cristiano Ronaldo quien acarrea una lesión, además de Paulinho a quie tiene en la mira, pero no ha sido llamado pues busca otro perfil en su equipo.

Martínez recalcó que estos partidos y el esfuerzo que todos hicieron para poder concretarlo, llevará a su selección a un crecimiento pues se acercarán a las sensaciones que habrá en el Mundial que comienza en menos de tres meses.

Detalló que el plan para Portugal, es arribar tres días antes del juego a México y será a nivel del mar en una concentración en Mayakoba en el complejo turístico de altísima gama en la Riviera Maya, sitio en el que además de trabajar temas deportivos se ajustarán a horarios.

Luego el itinerario señala que viajarán el mismo 28 de marzo hacia la Ciudad de México para instalarse y luego trasladarse al Estadio Banorte, es decir que el mismo día del partido Portugal estará en la Ciudad de México para ese compromiso.

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tres días de entrenamiento a nivel del mar. La idea es entrenar al equipo, adaptarnos al cambio horario a nivel del mar y llegar a la altitud el día del partido

|Crédito: Getty Images

En Portugal detallan el plan para enfrentar a México en el Estadio Banorte

"Hay un partido en el Azteca, sin duda. Nos estamos preparando con tres días de entrenamiento a nivel del mar. La idea es entrenar al equipo, adaptarnos al cambio horario a nivel del mar y llegar a la altitud el día del partido. Es un enfoque científico, y tenemos tres días de trabajo en México antes del partido", explicó el estratega en el marco de la revelación de su convocatoria.

"Nuestra preparación está muy enfocada en la adaptación del cuerpo, en poder rendir bien en altitud", abundó el timonel de los lusos que tienen par de exámenes de alto perfil en sensaciones muy cercanas a la Copa Mundial de la FIFA.