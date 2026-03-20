Roberto Martínez sigue a Paulinho, pero tiene otras opciones como DT de Portugal: “Necesitamos priorizar otras cualidades”

Roberto Martínez, entrenador de Portugal ha dejado fuera a Paulinho de la convocatoria de la selección para enfrentar a México y Estados Unidos, y claramente con el nivel que muestra el elemento de Toluca, el DT fue cuestionado sobre esa ausencia, explicando los motivos por los cuales no es requerido.

El estratega fue muy claro en el reconocimiento hacia el jugador de Toluca, pero acotó que cuenta con jugadores similares incluyendo a Cristiano Ronaldo y prioriza otras necesidades para el equipo que puede obtener en los jugadores que finalmente fueron llamados.

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Martínez justifica ausência de Paulinho: "Está a fazer épocas muito boas no México, mas é um perfil que Gonçalo Ramos e o Cristiano são para nós. Precisamos de priorizar outras valências, outras posições e nesta convocatória o Gonçalo Guedes e o Gonçalo Ramos são os dois… https://t.co/Ys56PevO00 pic.twitter.com/ZW1isgFrTq — Cabine Desportiva (@CabineSport) March 20, 2026

Paulinho se aleja del Mundial con Portugal

Había mucha expectativa de que Paulinho lograra entrar en la convocatoria de Portugal, de hecho rumores surgidos en dicho país lo daban casi por un hecho, pero este viernes al revelarse el anuncio de los jugadores convocados, el atacante tricampeón de goleo no apareció.

Martínez fue muy honesto al afirmar que dos jugadores se parecen en el perfil y hay otras cualidades que el equipo necesita para estos dos partidos.

"Está teniendo temporadas muy buenas en México, pero es un perfil que Gonçalo Ramos y Cristiano ya representan para nosotros. Necesitamos priorizar otras cualidades, otras posiciones, y en esta convocatoria Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos son los dos delanteros".

Ya con esa certeza de lo que el timonel busca para su equipo, un llamado para Paulinho pensando en la Copa Mundial de la FIFA se aleja, aunque siempre puede haber cambios, bajas de juego y en el peor de los casos lesiones que puedan motivas al timonel a considerar al bicampeón con el Toluca.

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