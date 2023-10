Estos son los partidos de la Liga BBVA MX tras la Fecha FIFA

La Liga BBVA MX regresa este viernes. Luego de la Fecha FIFA las ligas alrededor del mundo vuelven a tener actividad, y nuestro futbol no es la excepción, y nosotros tenemos para ti doble carterlera de Viernes Botanero, como parte de la Jornada 13 del Apertura 2023.

Así es, este viernes 20 de octubre traemos para ti, el FC Juárez vs Pachuca, al terminar la Gala de DBUT FC, y cuando concluya dicho duelo, no te pierdas el Puebla vs Chivas. Ambos duelos los podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

El resto de la Jornada 13 del Apertura 2023 tras la Fecha FIFA

Además de los encuentros mencionados, Atlas recibe a Mazatlán ese mismo día a las 7:00 PM; y el sábado habrá cuatro partidos más donde destacan la visita de Santos al Estadio Azteca para medirse al América a las 7:00 PM; y el Tigres vs Cruz Azul, en el Volcán, a las 9:10 PM (todos los horarios con tiempo del centro de México).

León vs Toluca - 5:00 PM

Querétaro vs Xolos - 7:06 PM

Para el domingo habrá otro par de encuentros: Los Pumas reciben a Rayados en Ciudad Universitaria a las 12:00 PM, que siempre será actractivo cuando alguien enfrenta a su exequipo, como en este caso de Antonio Mohamed a Monterrey. Por último y para cerrar la Jornada 13, Atlético San Luis recibe al Necaxa a las 6:00 PM.

Así iba la Tabla General del Apertura 2023 previo a la Fecha FIFA

América - 27

Tigres - 22

Pumas - 21

Atlético San Luis - 19

Toluca - 18

Chivas - 18

Xolos - 17

Rayados - 17

León - 15

Juárez - 15

Atlas - 15

Santos - 14

Puebla - 12

Querétaro - 12

Pachuca - 12

Cruz Azul - 11

Mazatlán - 10

Necaxa - 8