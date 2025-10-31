Cruz Azul ya tendría a su refuerzo de lujo para el Clausura 2026, pero se lo pelea con otro equipo

Cruz Azul ya tendría a su refuerzo de lujo para el Clausura 2026 y ese sería Joao Pedro, quien es el mejor delantero de la Liga BBVA MX en la actualidad, pues es el líder de goleo del Apertura 2025 junto con Paulinho de Toluca con 11 tantos . Sin embargo, la Máquina no la tiene fácil, pues en la pelea por el brasileño está el Club América.

El brasileño es el fruto del deseo de varios clubes de la Liga BBVA MX, pues en su primera temporada con el Atlético de San Luis la ha reventado, siendo catalogado como el mejor refuerzo del Apertura 2025, por encima de Allan Saint-Maximin y Anthony Martial . El conjunto de la Noria es uno de los interesados, según según 365Scores, entre otros reportes.

Atlético de San Luis Joao Pedro es el refuerzo de lujo que Cruz Azul pelea con América

Cruz Azul y la falta de delanteros, que le abren la posibilidad a Joao Pedro

La Máquina ha padecido este Apertura 2025 por la falta de delanteros, pues el plantel solo cuenta con 2 de experiencia, como lo son Ángel “Cuate” Sepúlveda y Gabriel “Toro” Fernández, por lo que no sería tan descabellado apostar por Joao Pedro, aunque para ello el club ocupa liberar una plaza de extranjero.

El “Cuate” sufrió una lesión que lo alejó de las canchas durante varias semanas, por lo que “Toro” lo tuvo que suplir. Por lo anterior, la directiva celeste quiere contratar un centro delantero, a fin de generar confianza y tener una propuesta más en caso de bajas, ya sea por pésimo rendimiento o por molestias físicas.

🚨🆕 #Exclusive 🇮🇹

Cruz Azul and Club América are monitoring João Pedro!



🔺Atlético San Luis striker João Pedro has scored 10 goals in 12 matches this season, drawing interest from two of Mexico’s biggest clubs. pic.twitter.com/RmOdyEhGjm — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 25, 2025

¿Qué tan viable es la llegada de Joao Pedro a Cruz Azul?

La llegada de Joao Pedro a Cruz Azul o algún otro equipo de la Liga BBVA MX luce complicado, ya que el brasileño apenas suma su primer torneo con Atlético de San Luis y cuenta con contrato vigente. No obstante, el club podría hacer un buen negocio con el jugador en caso de venderlo, ya que llegó gratis.

Joao tiene un valor en el mercado de 1.8 millones de euros (casi 39 millones de pesos), según Transfermarkt. Por lo anterior, Cruz Azul deberá pagar una cantidad igual o mayor si es que quiere hacerse de los servicios del goleador del Apertura 2025.