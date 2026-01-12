Partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

Semana de fecha doble en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la actividad en la Jornada 1, la Fecha 2 se disputa este martes 13 y miércoles 14 de enero en una semana en la que TV Azteca Deportes te llevará las emociones de varios partidos.

Partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026 por TV Azteca

Puebla vs Mazatlán: Durante la Jornada 2, Puebla recibe a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 17:00 horas. El equipo de ‘La Franja’ encara el partido tras haber debutado con derrota ante el Atlas. Mientras que los ‘Cañoneros’ también vienen de perder contra Juárez.

Necaxa vs Monterrey: Por su parte, Necaxa y Monterrey se miden en el Estadio Victoria a las 19:00 horas. El cuadro de Aguascalientes llega al compromiso luego de haberle ganado a Santos Laguna. Del otro lado, ‘Rayados’ no pudo ante Toluca y perdieron su primer partido.

Juárez vs Chivas: Otro de los juegos de este martes 13 de enero es entre los Bravos y Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas, cerrando la triple cartelera. El conjunto de ‘La Frontera’ obtuvo los tres puntos en la Fecha 1 visitando el Estadio El Encanto. Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ hizo valer su casa y le ganaron a Pachuca en el Estadio Akron.

Tigres vs Pumas: Para el miércoles 14 de enero, los Tigres reciben a Pumas en el Estadio Universitario. Dirigidos por Guido Pizarro, el equipo de la UANL se presenta en casa tras haber debutado con victoria contra el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Mientras que el conjunto de la UNAM no pudo pasar del empate frente a Querétaro en Ciudad Universitaria.

Partidos y horarios de la Jornada 2 del Clausura 2026

Martes 13 de enero:

Puebla vs Mazatlán - 17:00 Hrs.

Necaxa vs Monterrey - 19:00 Hrs.

Pachuca vs León .-19:06 Hrs.

Juárez vs Chivas - 21:10 Hrs.

Miércoles 14 de enero:

Cruz Azul vs Atlas - 17:00 Hrs.

Querétaro vs Tijuana - 19:00 Hrs.

América vs Atlético de San Luis - 19:05 Hrs.

Tigres vs Pumas - 21:06 Hrs.

Toluca vs Santos - 21:10 Hrs.

