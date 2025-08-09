Los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 9 de agosto de 2025

Este sábado 9 de agosto continúa la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con tres encuentros.

Resumen del partido: Tigres 7-0 Puebla | Jornada 4 | Apertura 2025

América vs Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas

Las dos escuadras llegan provenientes de fracasar en la Leagues Cup, por lo que se espera que ofrezcan espectáculo en este duelo para buscar recuperarse.

A pesar de que América no perdió en los 90 minutos en ninguno de sus tres choques de la Leagues Cup (E3), no consiguió hacer la cantidad de puntos suficientes para avanzar a la siguiente fase y sumó un nuevo fracaso. Regresa a la actividad en el torneo doméstico con la intención de continuar siendo uno de los elencos invictos, pues en tres jornadas todavía no pierde (G1, E2), con su última actuación en Liga MX siendo un empate por marcador de 1-1 ante Necaxa.

Actualmente Querétaro está atravesando por un momento de terror, con un total de seis derrotas consecutivas en el segundo semestre del año en curso. En ese periodo sólo cuenta con dos goles a favor, mientras que se quedó sin anotar en cuatro choques.

TE PUEDE INTERESAR:

Mazatlán vs Tijuana en el estadio El Encanto a las 21:00 horas

Mazatlán y Tijuana forman parte de los equipos que fueron eliminados de la Leagues Cup, y este partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 puede ser útil para reivindicarse.

Mazatlán no hizo las cosas del todo mal en la Leagues Cup, pero de todas formas no logró permanecer en la competición. Cerró su participación con una derrota ante San Diego FC por marcador de 0-2 y ahora vuelve a tratar de mejorar en la Liga MX.

La participación de Tijuana en la Leagues Cup dejó mucho que desear ya que sólo pudo ganar uno de los tres compromisos (G1, P2). Desde la llegada del estratega uruguayo, Sebastián “Loco” Abreu, el conjunto fronterizo sólo registra dos victorias en un total de seis partidos en todas las competiciones (G2, E1, P3).

El partido lo podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del partido.

Atlas vs Pachuca en el estadio Jalisco a las 21:05 horas

Atlas ha sido una de las grandes decepciones en lo que va del arranque del Apertura 2025 del futbol mexicano. Si bien comenzó su campaña con una victoria ante Puebla y un trabajado empate contra Cruz Azul, la situación se ha complicado bastante desde entonces y suma cuatro derrotas de forma consecutiva. Además de perder por 3-1 ante Monterrey, los Zorros perdieron sus tres choques en la Leagues Cup ante rivales de la MLS.

Las cosas están bastante mejor para Pachuca en este segundo semestre, ya que el club ha logrado dejar atrás los problemas que ha evidenciado su grupo controlador en el último tiempo. El conjunto hidalguense sufrió el éxodo de jugadores importantes, como Salomón Rondón y John Kennedy, pero se recuperó para dejar puntaje perfecto en su arranque del Apertura 2025. Además, los Tuzos ganaron dos de sus tres partidos en la Leagues Cup y su única derrota llegó mediante penaltis tras un empate en los 90 minutos.

