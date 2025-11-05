Los partidos de la Jornada 4 de la UEFA Champions League que se jugarán HOY miércoles 5 de noviembre del 2025

La Champions League en su temporada 2025-2026, continúa las acciones en la Jornada 4, con 9 partidos a celebrarse este miércoles 5 de noviembre, destacando la presentación del Chelsea, Manchester City, Inter y Manchester City.

La Champions que tiene este nuevo formato de fase de liga, dejando atrás la tradicional fase de grupos, muestra grandes choques este día, 24 horas después de una jornada de muchas emociones en la que destacó la victoria del Liverpool en Anfield por 1-0 en contra del Real Madrid.

Ahora los juegos en 9 estadios mantienen la atención y el enfoque, pues los equipos a estas alturas empiezan a tomar distancias más amplias para avanzar a los Octavos de Final, aunque aún resta mucha historia, considerando que hay 8 jornada en la Fase de Liga en esta campaña.

Estos son los partidos de HOY 5 de noviembre en la Champions League