Presentan 23 camisetas OFICIALES del Mundial del 2026 incluyendo el jersey de México

¡El jersey de México para el Mundial del 2026 ha sido presentado, junto a 22 camisetas, incluyendo la del último campeón, Argentina y otras que han agradado a la afición como la de España, Alemania y hasta Japón! La marca que viste a la Selección Azteca y al resto de los equipos nacionales, ha terminado con la espera y la euforia mundialista se enciende.

Primero se presentó el balón OFICIAL llamado Trionda y ahora la camiseta de México jugando como local, en verde con el Calendario Azteca en el frente y en la espalda, además de detalles en blanco y rojo en el cuello y en las mangas.

Ahora las tres bandas son más anchas, cubriendo más espacio y también luciendo en el jersey no solo de México, sino de las otras 22 selecciones que viste esta marca alemana que en general ha dejado muy buenas impresiones.

Las camisetas que fueron presentadas este 5 de noviembre rumbo al Mundial del 2026

Los precios de las camisetas del Mundial del 2026

En las camisetas del Mundial del 2026, habrá dos versiones, la de jugador que es más costosa y la de aficionado o fan, que es considerablemente más accesible, pasando la más cara de los $2,999 pesos a la más económica que cuesta $1,999 pesos.

A su vez, están las versiones de mujer, de niño, de bebé y otros equipamentos que complementan estas nuevas camisetas.

¿Cuándo arranca y cuándo termina el Mundial del 2026?

El Mundial del 2026, inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca en donde México inaugurará la Copa del Mundo ante una seleccion por conocerse, lo cual será revelado el 5 de diciembre en el sorteo del Mundial, y terminará el certamen mundialista, el 19 de julio en el Metlife de Nueva Jersey.