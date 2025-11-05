Este es el precio OFICIAL del nuevo jersey de México, para el Mundial del 2026

La camiseta de México para el Mundial del 2026 ha sido presentado OFICIALMENTE por la marca que viste al conjunto azteca, y también ha anunciado los precios OFICIALES de las diferentes versiones, destacando que la más cara que es la 'versión jugador' tiene un costo de $2,999 pesos.

Las redes sociales y la conversación está dirigida hacia la camiseta de México jugando como local, que es del color verde clásico, teniendo en el frente y espalda el calendario azteca, que hace recordar la camiseta de antaño que se usó en Francia 1998, aunque la actual tiene algunas modificaciones que también ha contrastado opiniones.

El jersey también tiene un cuello en posición V, con color rojo y blanco, además de un detalle más en las mangas con color rojo, lo que destaca y gusta en esta nueva camiseta, que ya es buscada por los aficionados de cara al Mundial del 2026 que inicia el 11 de junio de siguiente año.

Este es el precio de la camiseta de México del Mundial del 2026

Versión jugador: $2,999 pesos



Versión fan: $1,999 pesos



Short hombre: $999 pesos



Calcetas: $399 pesos



Versión fan manga larga: $2,299 pesos



Uniforme completo niño: $1,599 pesos



Uniforme completo bebé: $1,499 pesos



Versión jugador mujer: $2,999 pesos



Versión fan mujer: $1,999 pesos



Versión jugador mujer manga larga: $3,199 pesos



Versión corta fan mujer: $1,899 pesos

Marca oficial, presenta 23 camisetas del Mundial del 2026

La marca de las tres bandas, además publicó este miércoles 5 de noviembre, oficialmente la imagen de las 23 camisetas del Mundial del 2026, destacando la de México, Argentina como campeona del Mundo, y que agradaron a los aficionados, aparece la de Alemania, España y Japón, entre otras.

Los precios de las otras camisetas, estarán con precios muy similares a la de México en sus diferentes versiones.