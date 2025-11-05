Este es el precio OFICIAL del nuevo jersey de México, para el Mundial del 2026
El nuevo jersey de México ha sido presentado, y ya se conoce el precio OFICIAL de la playera en sus diferentes versiones todo rumbo al Mundial del 2026.
La camiseta de México para el Mundial del 2026 ha sido presentado OFICIALMENTE por la marca que viste al conjunto azteca, y también ha anunciado los precios OFICIALES de las diferentes versiones, destacando que la más cara que es la 'versión jugador' tiene un costo de $2,999 pesos.
Las redes sociales y la conversación está dirigida hacia la camiseta de México jugando como local, que es del color verde clásico, teniendo en el frente y espalda el calendario azteca, que hace recordar la camiseta de antaño que se usó en Francia 1998, aunque la actual tiene algunas modificaciones que también ha contrastado opiniones.
El jersey también tiene un cuello en posición V, con color rojo y blanco, además de un detalle más en las mangas con color rojo, lo que destaca y gusta en esta nueva camiseta, que ya es buscada por los aficionados de cara al Mundial del 2026 que inicia el 11 de junio de siguiente año.
Este es el precio de la camiseta de México del Mundial del 2026
- Versión jugador: $2,999 pesos
- Versión fan: $1,999 pesos
- Short hombre: $999 pesos
Short mujer: $1,599 pesos
- Calcetas: $399 pesos
- Versión fan manga larga: $2,299 pesos
- Uniforme completo niño: $1,599 pesos
- Uniforme completo bebé: $1,499 pesos
- Versión jugador mujer: $2,999 pesos
- Versión fan mujer: $1,999 pesos
- Versión jugador mujer manga larga: $3,199 pesos
Versión corta fan mujer: $1,899 pesos
Marca oficial, presenta 23 camisetas del Mundial del 2026
La marca de las tres bandas, además publicó este miércoles 5 de noviembre, oficialmente la imagen de las 23 camisetas del Mundial del 2026, destacando la de México, Argentina como campeona del Mundo, y que agradaron a los aficionados, aparece la de Alemania, España y Japón, entre otras.
Los precios de las otras camisetas, estarán con precios muy similares a la de México en sus diferentes versiones.