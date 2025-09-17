Los partidos de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, que transmitirá TV Azteca

El torneo mexicano sigue su marcha de cara a la Jornada 9 y justo cuando el calendario se pone más intenso y el meridiano del Apertura 2025 ha llegado, dos juegos estarán en las pantallas de Azteca Siete para abrir el fin de semana de manera espectacular, pasando del Estadio Victoria del Necaxa, hacia el Encanto del Mazatlán.

La fecha 9 del certamen, se inaugira con el partido entre Necaxa de Fernando Gago y el conjunto del Puebla, duelo de conjuntos que tienen que apretar a estar alturas para aspirar a ir a repechaje o inclusive con una serie de resultados por ir directo pero con un paso casi demoledor.

Necaxa vs Puebla lo podrás ver EN VIVO desde las 6:50 de la tarde , con la narración y comentarios del mejor equipo, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Al terminar ese duelo, por la misma señal, Mazatlán vuelve a aparecer jugando en su cancha, para medir fuerzas ante los Rojinegros del Atlas que vienen de sacar un empate a dos goles en casa, enfrentando a Santos.

Los cañoneros que fueron derrotados por Pumas, tienen otra chance de sumar unidades en casa y esa es la máxima del equipo en la jornada 9 de la Liga MX.

La posición de Necaxa, Puebla; Mazatlán y Atlas en la tabla general de la Liga MX

Monterrey – 21 pts | 7 PG | 0 PE | 1 PP | +9 DG

Cruz Azul – 20 pts | 6 PG | 2 PE | 0 PP | +8 DG

América – 17 pts | 5 PG | 2 PE | 1 PP | +8 DG

Toluca – 16 pts | 5 PG | 1 PE | 2 PP | +8 DG

Tigres – 14 pts | 4 PG | 2 PE | 1 PP | +8 DG

Tijuana – 13 pts | 3 PG | 4 PE | 1 PP | +4 DG

Pachuca – 13 pts | 4 PG | 1 PE | 3 PP | +3 DG

Pumas – 12 pts | 3 PG | 3 PE | 2 PP | +2 DG

Juárez – 12 pts | 3 PG | 3 PE | 2 PP | 0 DG

León – 11 pts | 3 PG | 2 PE | 3 PP | –1 DG

Chivas – 7 pts | 2 PG | 1 PE | 4 PP | –2 DG

Santos – 7 pts | 2 PG | 1 PE | 5 PP | –2 DG

San Luis – 7 pts | 2 PG | 1 PE | 5 PP | –3 DG

Mazatlán – 6 pts | 1 PG | 3 PE | 4 PP | –5 DG

Atlas – 6 pts | 1 PG | 3 PE | 4 PP | –7 DG

Necaxa – 6 pts | 1 PG | 3 PE | 4 PP | –7 DG

Querétaro – 4 pts | 1 PG | 1 PE | 6 PP | –9 DG

Puebla – 4 pts | 1 PG | 1 PE | 6 PP | –14 DG