Partidos de la Liga MX hoy en vivo 25 de febrero de 2023

Tres partidos de la jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX se llevarán a a cabo este sábado 25 de febrero, donde se enfrentan Cruz Azul vs Juárez en el estadio Azteca, Tigres vs Guadalajara en el ‘Volcán’ y Atlas vs América en la cancha del Jalisco.

Resumen: Mazatlán 1-2 Pumas | Jornada 9, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Cruz Azul vs Juárez (17:00 horas)

Cruz Azul se presenta en la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga MX en medio de una racha de dos victorias consecutivas, y apenas horas después del nombramiento del brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti como su nuevo entrenador. En condición de local, el conjunto cementero terminó con la derrota en sólo dos de sus últimos diez compromisos oficiales (G6, E3, P1) disputados en el Estadio Azteca.



Te puede interesar: Héctor Herrera lanza dardo a la Liga BBVA MX y la compara con la MLS

Juárez se ubica en la octava posición de la clasificación gracias a una racha activa de cuatro choques sin perder (G2, E2). De hecho, logró sumar puntos en sus dos apariciones más recientes en condición de visitante, incluyendo un valioso empate ante el siempre favorito Tigres. Sin embargo, es importante recordar que esa pequeña racha de dos choques sin perder llegó para cortar una terrible cadena de cinco derrotas en fila en suelo rival en la Liga BBVA MX, registrando 12 goles recibidos en ese período.

Tigres vs Guadalajara (19:00 horas)

Tigres ha sido uno de los mejores equipos del Torneo a pesar de su repentino cambio de entrenador luego del inicio del certamen, y es que la salida de Diego Cocca no ha afectado en demasía a un cuadro “regiomontano” que está decidido a quedarse con el título sin importar lo que hagan sus rivales. El conjunto “felino” recibe a otro equipo que está en un buen momento, Guadalajara, sabiendo que sigue invicto en lo que va de la campaña (G5, E3).

Si hay un equipo que podría acabar con la racha de Tigres, esas son las Chivas, ya que el “Rebaño Sagrado” llega a este choque precedido de dos victorias consecutivas.

Atlas vs América (21:00 horas)

Atlas apostó por un entrenador con éxitos en un futbol exótico como Benjamín Mora, pero la apuesta no le resultó al cuadro tapatío y parecería que las glorias que vivió de la mano de Diego Cocca no son nada más que un recuerdo distante. El conjunto rojinegro encara este partido ante América sumido en una racha de tres derrotas consecutivas y, además, acumula siete partidos sin ganar en lo que va del Torneo Clausura (E4, P3).

Te puede interesar: “Los jugadores me representan”; Andrés Lillini.

América está teniendo un gran arranque de temporada y es uno de los dos cuadros invictos hasta ahora (G4, E4) junto con Tigres, y ese rendimiento le ha permitido estar en zona de clasificación directa a la Liguilla en el ecuador de la fase regular.