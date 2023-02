“Los jugadores me representan”; Andrés Lillini.

El Necaxa consiguió empatar con un jugador menos en la jornada 9 de la Liga BBVA MX ante el Querétaro con marcador de 1-1 los Rayos llegaron a 8 puntos en el torneo y se colocan en puestos de repechaje momentáneamente, a pesar de no haber conseguido el triunfo el director técnico, Andrés Lillini, se mostró agradecido a sus jugadores que lucharon por las tres unidades a pesar del hombre de menos.

Resumen Tlaxcala 1-2 Tapatío | Jornada 8 | Liga BBVA Expansión MX

Te puede interesar: ‘Magnífico’, así califica Diego Lainez su paso por el fútbol de Europa

Las palabras de Lillini tras la victoria

“Este equipo es el que me representa a mí, estos son los equipos que a mí me representan, esta clase de jugadores que van al frente que no tienen dudas de lo que hacen, claro que tomamos riesgos, por supuesto, pero es porque queríamos ganar el partido, uno más, uno menos, el esfuerzo de los jugadores es increíble entonces eso me representa de ir a buscar y dejar al club posicionado con esta idea que no hay que bajar los brazos e ir al frente sea quien sea el que esté enfrente” mencionó Lillini.

A pesar de ello se va con un sabor amargo

El técnico argentino sabe del gran partido que tuvieron sus jugadores, sin embargo, no se va con un buen sabor de boca; “La conclusión es de amargura porque los empates aunque seamos diez 84 minutos más el descuento incluido de los dos tiempos con uno menos el partido lo pudimos haber ganado entonces la sensación es mala, amarga.” explicó tras el empate a un gol.

Sobre la expulsión sobre su jugador aseguró que el arbitraje no fue el adecuado e incluso en algunas jugadas a su favor ni siquiera optaron por revisarlas en el VAR; “El tema de las expulsiones, el gol de la mano, hace tres partidos que no nos favorecen en ninguna decisión arbitral, hoy cobran una mano en el gol que ni los jugadores del Querétaro protestaban, nadie dijo nada y marcan mano, la expulsión no sé, no nos favorecen las decisiones de los árbitro” finalizó.

Necaxa no ha ganado de visitante

La próxima jornada los hidrocálidos reciben a los Tigres en el Estadio Victoria, el cuadro de Lillini no pierde de local desde la Jornada 1, desde entonces dos victorias y dos empates, aunque una derrota podría encender las alarmas en la institución que podrían pensar en buscar a un nuevo estratega para lograr el objetivo de clasificar al repechaje.