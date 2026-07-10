¡El rey de Concacaf! El nuevo equipo más caro de la zona

Hay nuevo mandamás en la Concacaf, por lo menos en el ámbito económico; Las Chivas del Guadalajara. El cuadro tapatío es el equipo más caro de toda la zona gracias a las recientes incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, sumado a las subidas de precio de jugadores como Armando González, Raúl Rangel o Brian Gutiérrez. Ahora, el equipo de Verde Valle supera los 100 millones de euros en valor y supera a gigantes como América, Toluca, Inter Miami o Cruz Azul.

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De acuerdo al portal Transfermarkt, el famoso 'Rebaño Sagrado' es el nuevo club más caro de toda la Concacaf gracias a sus 107 millones de euros, poco más de seis millones que más su cercano perseguidor; las Águilas del América. Por si fuera poco, casi le saca 20 mde al Deportivo Toluca y al Inter Miami de Lionel Messi.

Top 5 clubes de la Concacaf

Club Deportivo Guadalajara - 107 millones de euros Club América - 101 millones de euros Deportivo Toluca - 89 millones de euros Inter Miami - 85 millones de euros Cruz Azul - 83 millones de euros

Jugadores más caros de Chivas

Armando González - 15 millones de euros Brian Gutiérrez - 8 millones de euros Jordan Carrillo - 8 millones de euros Roberto Alvarado - 7,50 millones de euros Bryan González - 7,50 millones de euros

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

