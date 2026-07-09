Partidos de mañana viernes 10 de julio del Mundial 2026

La mejor defensa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sale a escena este viernes 10 de julio; España. El cuadro ibérico no ha recibido un solo gol en los cinco partidos que ha disputado en la presente justa veraniega y buscará seguir con la buena racha cuando se mida a una Bélgica en los cuartos de final de Norteamérica 2026. Los pupilos de Luis de la Fuente saltarán como favoritos a la cancha de Los Angeles, California, sin embargo, el cuadro dirigido por Rudi García registra siete tantos en los últimos dos compromisos que ha disputado en el certamen.

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Será este viernes 10 de julio cuando españoles y belgas choquen en punto de la 1 de la tarde en la ciudad californiana. Ambos conjuntos no saben lo que es perder en el presente Mundial 2026, aunque, Bélgica ha sufrido mucho más en defensa que su rival en turno. Para ahondar un poco más en la estadística española que tiene a favor, son poco menos de 500 minutos sin que el arco de Unai Simón reciba gol. Con ello, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Leandro Trossard y Charles de Ketaleare tendrán que emplearse a fondo si quieren seguir en la Copa del Mundo.

Recuerda que podrás seguir en vivo y gratis el resultado de este partido por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.