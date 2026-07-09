INESPERADO: árbitros argentinos del VAR son criticados por no ver este “engaño” de Mbappé

Kylian Mbappé es el nuevo líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que marcó en la victoria 2-0 de Francia frente a Marruecos. Antes de eso el delantero y capitán francés había protagonizado un momento particular: le cometieron un penal y luego lo falló. En redes sociales culparon a los árbitros argentinos y al VAR por esto.

Al margen de que Mbappé falló un nuevo penal en su carrera, en las redes sociales hubo quejas de usuarios y de cuentas especializadas en análisis del arbitraje. Yassine Bounou le contuvo el penalti a Kylian, pero la polémica en la previa a la infracción estuvo presente.

Mbappé genera preocupación en Francia|X: brfootball

Árbitros argentinos: la polémica en Francia vs. Marruecos fue al revés a lo esperado

En la previa al partido se hablaba de desconfianza en la terna arbitral por ser argentinos. Sin embargo, distintas páginas ahora señalan que favoreció a Francia, pues aseguran que Noussair Mazraoui no le cometió falta a Mbappé, sino que fue un engaño del francés del Real Madrid.

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“Cobardía absoluta del VAR en el Francia - Marruecos. Mbappé se deja caer antes de producirse el contacto con Mazraoui. No es penalti. De hecho, es un piscinazo tan descarado que debió conllevar tarjeta amarilla para el francés”, expresó El Var Central, página de X especializada en análisis de silbantes.

Esto NO es penal contra Mbappe. Pero a Argentina lo favorecen pic.twitter.com/9LACj5tfE1 — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 9, 2026

¿Quiénes fueron los árbitros argentinos en Francia vs. Marruecos?

Árbitro principal: Facundo Tello (Argentina)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)

Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Asistente de reserva: Cristian Navarro (Argentina)

VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

¡Mbappé falló! 😳



El francés cobra desde los once pasos y Bounou ataja el penal 😮‍💨🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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¿Cómo llega Francia a semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Francia llega con Mbappé como principal figura y con otros futbolistas en su ‘prime’. Les Bleus terminaron líderes del Grupo I y luego siguieron imponiéndose a paso firme. Sus resultados han sido:

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1

Francia 3-0 Irak — Jornada 2

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3

Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final

Paraguay 0-1 Francia — Octavos de Final

Francia 2-0 Marruecos — Cuartos de Final

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