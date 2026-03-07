Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que transmitirá TV Azteca

A menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, TV Azteca prepara la mejor cobertura del evento que se va a disputar el 11 de junio al 19 de julio con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Acompañado del mejor equipo de narradores, TV Azteca te llevará las emociones de 32 partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentros que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

A partir del 11 de junio, las transmisiones inician con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX, compromiso a disputarse en punto de las 13:00 horas. Durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrás ver TODOS los juegos de México.

Partidos que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jueves 11 de junio:

México vs Sudáfrica - 13:00 Hrs.

Viernes 12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 Hrs.

Sábado 13 de junio:

Brasil vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Domingo 14 de junio:

Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.

Martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Miércoles 17 de junio:

Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.

Jueves 18 de junio:

México vs Corea del Sur - 19:00 Hrs.

Viernes 19 de junio:

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Sábado 20 de junio:

Países Bajos vs Repechaje UEFA - 11:00 Hrs.

Domingo 21 de junio:

España vs Arabia Saudita - 10:00 Hrs.

Lunes 22 de junio:

Noruega vs Senegal - 18:00 Hrs.

Martes 23 de junio:

Colombia vs Repechaje - 20:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio:

Repechaje UEFA vs México - 19:00 Hrs.

Jueves 25 de junio:

Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.

Viernes 26 de junio:

Uruguay vs España - 18:00 Hrs.

Sábado 27 de junio:

Panamá vs Inglaterra - 15:00 Hrs.

Colombia vs Portugal - 17:30 Hrs.