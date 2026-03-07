logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo que transmitirá TV Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Conoce el calendario de partidos que transmitirá TV Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, teniendo a Cristiano Ronaldo y Portugal en nuestra señal

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está en TV Azteca Deportes. A menos de 100 días del inicio de la competencia que va del 11 de junio al 19 de julio, las emociones las vas a poder vivir por nuestra señal, teniendo 32 juegos confirmados por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Roberto Martínez y liderados por Cristiano Ronaldo, va a poder ver EN VIVO a la Selección de Portugal por TV Azteca. Durante la Fase de Grupos, transmitiremos el juego de Colombia vs Portugal, duelo programado para disputarse el sábado 27 de junio en punto de las 17:30 horas, tiempo de la CDMX. El partido se va a llevar a cabo en la cancha del Estadio de Miami, partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

Siendo la última Copa Mundial de la FIFA que va a disputar Cristiano Ronaldo por su edad (41 años), el cuadro lusitano llega con el objetivo de hacer un buen papel en el certamen internacional.

Partidos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Miércoles 17 de junio, Estadio Houston:
Portugal vs Repechaje - 11:00 Hrs.

Martes 23 de junio, Estadio Houston:
Portugal vs Uzbekistán - 11:00 Hrs.

Sábado 27 de junio, Estadio Miami:
Colombia vs Portugal - 15:30 Hrs.

Tags relacionados
Portugal Cristiano Ronaldo