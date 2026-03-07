Partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo que transmitirá TV Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está en TV Azteca Deportes. A menos de 100 días del inicio de la competencia que va del 11 de junio al 19 de julio, las emociones las vas a poder vivir por nuestra señal, teniendo 32 juegos confirmados por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Roberto Martínez y liderados por Cristiano Ronaldo, va a poder ver EN VIVO a la Selección de Portugal por TV Azteca. Durante la Fase de Grupos, transmitiremos el juego de Colombia vs Portugal, duelo programado para disputarse el sábado 27 de junio en punto de las 17:30 horas, tiempo de la CDMX. El partido se va a llevar a cabo en la cancha del Estadio de Miami, partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

Siendo la última Copa Mundial de la FIFA que va a disputar Cristiano Ronaldo por su edad (41 años), el cuadro lusitano llega con el objetivo de hacer un buen papel en el certamen internacional.

Partidos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Miércoles 17 de junio, Estadio Houston:

Portugal vs Repechaje - 11:00 Hrs.

Martes 23 de junio, Estadio Houston:

Portugal vs Uzbekistán - 11:00 Hrs.

Sábado 27 de junio, Estadio Miami:

Colombia vs Portugal - 15:30 Hrs.