Los partidos que se jugarán HOY jueves 18 de diciembre de la NBA

Siguen las emociones de la NBA y hoy jueves 18 de diciembre de 2025 hay una cartelera de 12 partidos bastante llamativos y parejos en la que varios equipos buscaran consolidar sus posiciones en la clasificación, mientras otros luchan por salir de la zona baja.

Los partidos que se juegan HOY 18 de diciembre de la NBA

Hoy tienen actividad equipos como Warriors, Lakers, Thunder, Nuggets, Spurs, Rockets, Knicks, Bucks, Pistons y Magic que se mantienen en lo más alto de las tablas, mostrando un nivel constante de victorias.

Los encuentros encargados de iniciar con las actividades del día son:



Charlotte Hornets vs Atlanta Hawks en punto de las 18 horas tiempo del centro de México Los Hawks (15-12, 7mo en el Este) buscan extender su buen momento ante unos Hornets (8-18, 12mo) q ue vienen de una victoria sorpresiva.

en punto de las 18 horas tiempo del centro de México (15-12, 7mo en el Este) buscan extender su buen momento ante unos ue vienen de una victoria sorpresiva. Indiana Pacers vs New York Knicks en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. Un juego en el que los Knicks llegan como amplios favoritos para llevarse la victoria.

El tercer juego del día es el Brooklyn Nets vs Miami Heat en punto de las 18:30 horas tiempo del centro de México.

Para las 19 horas tiempo del centro de México, inician cuatro encuentros bastante llamativos, los cuales son:

Thunder vs Clippers . El equipo de Oklahoma llega con dos derrotas ante unos Clippers con solo 6 triunfos.

. El equipo de Oklahoma llega con dos derrotas ante unos con solo 6 triunfos. Bucks vs Raptors.

Spurs vs Wizards.

Pelicans vs Rockets.

A las 19:30 horas tiempo del centro de méxico, juegan Mavericks vs Pistons en el American Airlines Center. Partido clave para los visitantes que buscarán la victoria para mantener el liderato de la conferencia del este.

Para las 20 horas tiempo del centro de México, se disputan tres juegos más para ir cerrando la noche de la NBA. Los encuentros son:



Jazz vs Lakers.

Suns vs Warriors.

Nuggets vs Magic.

El último encuentro de la noche que termina con la actividad es el Trail Blazers vs Kings en el Moda Center. Juego entre dos equipos que se encuentran en la pelea por un lugar a los Playoffs al tener más derrotas que victorias.

