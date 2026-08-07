Los partidos que se jugarán HOY VIERNES 7 de agosto de la Leagues Cup 2026

La actividad en la temporada 2026 de la Leagues Cup sigue este viernes 7 de agosto. Una agenda llena de calidad arrancará desde las 5:30 con Atlas buscando su primer victoria y cerrada con el cuadro de Juárez trasladándose a Vancouver en esta cartelera que incluye cinco partidos.

La Leagues Cup ya disputó su Jornada 1 en la que hubo muchas emociones con todos los equipos involucrados jugando de martes a jueves. Este viernes comienza otra jornada y es la chance de los equipos mexicanos de componer el camino o en casos sumar su segundo triunfo.

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Esta es la agenda de partidos de HOY 7 de agosto en la Leagues Cup

Charlotte vs Atlas | 7 de agosto 5:30 PM | Bank of America Stadium

Columbus vs Pachuca | 7 de agosto 5:30 PM | ScottsMiracle Gro Field

Cincinnati vs Pumas | 7 de agosto 6:00 PM | TQL Stadium

Tigres vs Minnesota | 7 de agosto 7:00 PM | Allianz Field

Vancouver vs Juárez | 7 de agosto 8:30 PM | BC Place

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Así les fue a los equipos mexicanos en la Jornada 1 de la Leagues Cup

En el cuarto día de actividades en Leagues Cup, los equipos que salen a escena por Liga MX están en su mayoría más obligados a sacar el resultado, pues de los cinco solo uno ganó que fue Juárez y otro empató, que fue Tigres. Los otros tres tuvieron derrotas sensibles e incluso abultadas.

-Atlas busca ganar tras haber debutado con derrota contra Columbus por 3-1 en el comienzo de temporada

-Pachuca ante Cincinnati cayó por 3-1 y quieren dejar atrás ese primer resultado y componer el camino

-Juárez que no venía de buenos resultados en Liga MX derroto al Minnesota

-Pumas ante Charlotte fue ampliamente superado por un 3-0 que dejó un mal sabor a la afición

-Y Tigres obtuvo dos puntos al empatar y ganar en penales ante el Salt Lake