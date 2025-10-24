¡Por el liderato del torneo! Estos son los partidos que le restan a Cruz Azul en el cierre del Apertura 2025

El empate ante Necaxa permitió que Cruz Azul asegurará su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; sin embargo, lo bajó de posiciones en la tabla general. El sueño de ser el líder de la competición se mantiene, aunque para ello La Máquina tendrá que tener buenos resultados en los últimos partidos que tendrá.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

El cierre de Cruz Azul parece que no será del todo complicado en relación a otras escuadras que enfrentarán a equipos de renombre en el Apertura 2025. Además, otro punto a detallar es que, de los tres partidos que le restan, solamente uno será en calidad de visitante, mientras que los dos restantes con el público a su favor.

¿Cuáles son los partidos que le quedan a Cruz Azul en el Apertura 2025?

Después del empate que obtuvo en Aguascalientes, Cruz Azul regresará al centro del país para disputar un partido más como local ante los Rayados de Monterrey, escuadra a la que buscará derrotar en su cancha toda vez que el juego está programado para este sábado en el Olímpico Universitario.

Te puede interesar: ¿Cuántas medallas obtuvo la arquera Andrea Becerra en el 2025?

Te puede interesar: Esta es la cartelera oficial para Héroes Inmortales. ¿Cuándo es el evento de la AAA?

Para la siguiente semana Cruz Azul deberá visitar a la Franja del Puebla, un equipo que, pese al cambio de técnico con Hernán Cristante al mando, sigue siendo uno de los peores en cuanto a puntos se refiere. Finalmente, los celestes cerrarán su etapa en la temporada regular midiéndose a Pumas, en un encuentro que se vivirá en el Cuauhtémoc gracias a la “cláusula del miedo” impuesta por los de la UNAM.

Cruz Azul vs Rayados | Sábado 25 de octubre | Olímpico Universitario | 21:00 horas.

Puebla vs Cruz Azul | Viernes 31 de octubre | Estadio Cuauhtémoc | 21:05 horas.

Cruz Azul vs Pumas | Sábado 8 de noviembre | Estadio Cuauhtémoc | 21:05 horas.

Semana del Gran Premio de México 🇲🇽 ✅



Listos para la Fórmula 1. pic.twitter.com/7KP2Wp4Nbw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 23, 2025

¿En qué lugar de la tabla está Cruz Azul actualmente?

Después de 14 juegos disputados hasta ahora, Cruz Azul se ubica en la quinta posición de la tabla general con 29 unidades producto de ocho victorias, cinco empates y una derrota, así como 25 goles a favor y 17 en contra. Ante ello, los triunfos en sus últimos encuentros serán fundamentales para que cierre su participación entre los mejores cuatro de la clasificación.