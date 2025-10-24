Cartelera Héroes Inmortales 2025: ¿Cuándo y a qué hora empieza el evento de la AAA?

Todo está listo para disfrutar de uno de los últimos magnos eventos que la lucha libre mexicana tendrá en este cierre del año. La AAA está preparada para presentar una nueva edición de Héroes Inmortales 2025, motivo por el cual aquí conocerás la cartelera, día y horario de transmisión en México.

Desde la adquisición por parte de la WWE, la AAA ha tenido una evolución significativa en cada una de sus funciones, y prueba de lo anterior son los luchadores que vienen de Estados Unidos a darle un toque de magia a cada uno de los combates. ¿Qué estrellas están confirmadas para Héroes Inmortales?

¿Cuál es la cartelera confirmada para Héroes Inmortales?

En estos momentos, la AAA ha confirmado un total de cinco combates para esta nueva edición de Héroes Inmortales, misma que combinará producto mexicano con una serie de luchadores que normalmente son habituales en la WWE, ya sea en las ediciones de RAW o, bien, de SmackDown.

Sin duda, la batalla que se roba por completo las miradas es aquella que enfrentará a Dominik Mysterio contra Dragon Lee por el Megacampeonato de la empresa, mismo que le ostenta al hijo del Rey Mysterio Jr. Vale decir que ambas estrellas ya se conocen debido a los enfrentamientos que se han suscitado en meses anteriores en RAW.

Y si bien hasta el momento se han confirmado cinco combates, no se descarta que la AAA incluya uno más que guarda relación con la Copa Antonio Peña o un evento de la misma similitud, aunque cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado lo anterior.

Niño Hamburguesa, Mascarita Sagrada, Lady Shani y Pimpinela vs Taurus, Mini Abismo Negro, Abismo Negro Jr y Dalys.

Reto abierto de Pagano y Psycho Clown por el Campeonato de Parejas.

Laredo Kid © vs Lince Dorado vs Jack Cartwheel vs Aerostar por el Campeonato Crucero AAA.

Lady Flammer © vs Natalya vs Faby Apache por el Reina de Reinas.

Dominik (c) vs Dragon Lee por el Megacampeonato de la AAA.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será Héroes Inmortales 2025?

La AAA confirmó que Héroes Inmortales se llevará a cabo este sábado 25 de octubre del 2025 en punto de las 18:00 horas, esto dentro del mítico gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. ¿Dominik se mantendrá como el Megacampeón de la empresa?