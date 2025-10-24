deportes
Nota

Rumbo a los JJOO Los Ángeles; estas fueron todas las MEDALLAS conquistadas por Andrea Becerra en 2025

Andrea Becerra está convertida en una de las arqueras más importantes del mundo, motivo por el cual luce interesante conocer cuántas medallas ganó en 2025.

andrea-becerra-cuantas-medallas-gano-2025.jpg
X: Olimpismo Mexicano
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El 2025 se convirtió, de manera increíble, en uno de los mejores años para los deportistas mexicanos dentro de los últimos tiempos. Un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió con Andrea Becerra , considerada la mejor arquera del mundo y quien ganó más de 10 medallas en estos últimos diez meses.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Andrea Becerra logró consolidarse como la mejor arquera dentro de una modalidad específica del Tiro con Arco, deporte potencia para el país en los últimos años. En ese sentido, ¿sabías que la nacida en el estado de Jalisco sumó más de una decena de medallas para México en 2025?

¿Cuáles fueron las medallas que Andrea Becerra ganó para México en 2025?

Su primera gran participación se dio en los World Games, evento en donde fue la mejor mexicana de todas al conquistar una medalla de oro y una más de plata. Posteriormente llegó el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, mismo en donde Andrea Becerra volvió a la marcha para conquistar dos oros y un bronce más.

Y para cerrar, vale mencionar lo que hizo en las Copas del Mundo realizadas en 2025, mismas en donde consiguió seis medallas más siendo cuatro de oro y dos de bronce. En otras palabras, fueron 11 las preseas que Andrea Becerra sumó en los últimos diez meses, lo cual habla de sus virtudes a nivel internacional.

¿Andrea Becerra estará en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Vale decir que, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los organizadores confirmaron una nueva prueba olímpica de Tiro con Arco en la modalidad equipo mixto. Esta es una gran oportunidad para Andrea Becerra, quien junto con Sebastián García obtuvieron una plata y un bronce en esta etapa dentro del 2025.

Se espera, entonces, que la última reconocida con el premio estatal del deporte en Jalisco sea una de las cartas fuertes de la delegación mexicana rumbo a Los Ángeles 2028, por lo que, para ello, la tapatía deberá mantener el extraordinario nivel que ha tenido durante los próximos tres años.

Méxicanos Rumbo a Los Ángeles 2028
