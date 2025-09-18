TV Azteca transmitirá Necaxa vs Puebla, Jornada 9 del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX arranca este viernes 19 de septiembre, con el enfrentamiento entre el Necaxa y el conjunto de Puebla, que se verán las caras en el Estadio Caliente, donde los dos equipos van con la necesidad de sumar unidades cuando el certamen llega al meridiano.

El partido de la Jornada 9 que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, presenta a escuadras que van rezagadas en la competencia, por lo que no será extraño que ambas den un juego intenso desde que suene el silbato, en el compromiso que podrás ver EN VIVO desde las 6:50 de la tarde.

Necaxa vs Puebla: el juego que abre el Viernes Botanero

Necaxa vs Puebla apertura la Jornada 9 del Apertura 2025 el viernes 19 de septiembre en el Estadio Victoria. El duelo, además de ser determinante para su futuro en este torneo, será clave para definir el rumbo que tomen los proyectos de Fernando Gago en los hidrocálidos y de Hernán Cristante , técnicos en ese sentido bajo presión.

Los Rayos confían y tienen esperanzas en Diber Cambindo y el prometedor Huescas para romper la sequía ofensiva, en tanto que La Franja buscará orden defensivo recordando que le han encajado 16 goles en 7 partidos.

El historial favorece a Necaxa, que ha ganado los últimos tres enfrentamientos directos.

Los antecedentes en Liga MX de Necaxa vs Puebla

En los últimos cinco partidos, tres juegos han sido ganados por el Necaxa, en tanto el Puebla ha salido con la victoria en un compromiso y otro juego terminó con un empate que sucedió allá por el Clausura 2023.

Destaca que lo hidrocálidos han mantenido una paridad desde hace tres juegos y buscan seguir por ese senda.

Puebla 0-1 Necaxa | 18 de abril 2025 Clausura 2025

Necaxa 4-1 Puebla | 13 de junio 2024 Apertura 2024

Puebla 1-2 Necaxa | 19 de enero 2024 Clausura 2024

Necaxa 1-2 Puebla | 8 de octubre 2023 Apertura 2023

Necaxa 1-1 Puebla | 14 de abril 2023 Clausura 2023