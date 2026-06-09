Los partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca este jueves 11 de junio. A lo largo de la competencia, podrás disfrutar de 32 partidos EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca mediante Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Entre los juegos que vas a poder ver por nuestra señal, se encuentran 17 compromisos de Fase de Grupos y la Jornada 1 comienza con grandes emociones.

En primera instancia, vas a poder ver la ceremonia de inauguración y posteriormente, el duelo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, partido a disputarse este 11 de junio en punto de las 13:00 horas.

Entre otros juegos que vas a poder ver por la señal de TV Azteca durante la Fecha 1 del campeonato, se encuentra el de Estados Unidos vs Paraguay, duelo con sede en Los Ángeles a jugarse el 12 de junio a las 19:00 horas.

Para el día 13 de junio, Brasil se pone en escena para enfrentar a Marruecos en Nueva Jersey. El compromiso se encuentra programado para disputarse a las 16:00 horas.

Por su parte, Países Bajos y Japón se miden el domingo 14 de junio a las 14:00 horas en el Estadio de Dallas. Mientras que la Selección de Argentina dirigida por Lionel Scaloni y liderada por Lionel Messi, debutan frente a Argelia el martes 16 de junio en la ciudad de Kansas a las 19:00 horas.

Finalmente, la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Grupos por TV Azteca la culminan Inglaterra y Croacia, encuentro a disputarse el miércoles 17 de junio a las 14:00 horas en Dallas.