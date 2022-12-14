Galería: Así se vivió el pase de Francia a la Gran Final

La gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ha quedado definida tras el triunfo de la Selección de Francia sobre el representativo de Marruecos por 2-0 sobre la cancha del Estadio Al Bayt, un partido marcado por muchas emociones y en las que el conjunto africano puso a temblar a la escuadra europea en varias de sus aproximaciones.

Francia jugará vs Argentina la gran final

Las anotaciones de Theo Hernández a los 5 minutos y Randal Kolo Muani al 78, sellaron el triunfo galo y clasificaron a Les Bleus a su segunda final consecutiva en donde buscarán el bicampeonato frente a la Argentina de Lionel Messi.

Te puede interesar: La aventura de César Arturo Ramos en el Mundial de Qatar 2022

Arbitraje mexicano en el Francia vs Marruecos

Este importante partido, contó con arbitraje mexicano, al haber sido César Arturo Ramos como central, Alberto Morín y Miguel Hernández como asistentes, los designados para impartir justicia.

Te puede interesar: Karim Benzema reportó a entrenamientos con el Real Madrid