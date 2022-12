La aventura de César Arturo Ramos en el Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 ha terminado para el arbitraje mexicano con la disputa del partido de semifinales entre Francia y Marruecos sobre la cancha del Estadio Al Bayt, partido en el que los franceses avanzaron a su segunda final de la máxima fiesta del futbol de manera consecutiva y en el que la tripleta mexicana encabezada por el central César Arturo Ramos y los asistentes Alberto Morín y Miguel Hernández, fueron designados para impartir justicia.

En este que fue el segundo mundial de su trayectoria como árbitro profesional, Ramos Palazuelos llegó a siete partidos dirigidos en esta competición, tras haber pitado tres en su debut mundialista en Rusia 2018 (Brasil vs Suiza y Polonia vs Colombia en fase de grupos y Uruguay vs Portugal en octavos de final) y ser elegido para pitar los duelos de fase de grupos: Dinamarca vs Túnez, Bélgica vs Marruecos, además del Portugal vs Suiza en octavos de final y finalmente el Francia vs Marruecos en semfinales para poner fin a su estancia en tierras árabes.

Esta designación lo convierte en el cuarto árbitro mexicano en pitar una semifinal de una justa mundialista, además de ponerse a tan solo un partido de superar a Armando Archundia que actuó como central en ocho partidos, incluyendo el partido por el tercer lugar en Sudáfrica 2010 entre Alemania y Uruguay.

Miguel Hernández se retira del arbitraje profesional

En este camino mundialista, acompañando al sinaloense César Ramos, estuvieron el chihuahuense Alberto Morín y el poblano Miguel Hernández, quién con el encuentro de la semifinal se despidió del arbitraje profesional con 45 años.

Hernández Paredes se despide con una destacada trayectoria en el arbitraje profesional con dos copas del mundo, al haber actuado también en Rusia 2018, unos Juegos Olímpicos (Río 2016), un Mundial de Clubes (2017) y dos Copas Oro.