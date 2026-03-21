Pato Salas vs la historia: 5 canteranos que fracasaron en el América

El Club América es una de las instituciones más exigentes del futbol nacional. A lo largo de su historia, no solo ha fichado grandes figuras, sino que también ha apostado por el talento surgido de sus fuerzas básicas. Pero no todos los canteranos logran consolidarse en un entorno donde la presión por rendir es constante.

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En ese contexto aparece el nombre de Pato Salas, quien hoy intenta abrirse camino en el primer equipo mientras carga con el peso de una historia reciente marcada por promesas que no lograron cumplir las expectativas. Antes que él, varios jugadores apuntaban a ser figuras, pero terminaron quedándose en el camino.

5 canteranos del América que no cumplieron las expectativas en su paso por el club

Enrique "Paleta" Esqueda

Fue uno de los talentos más prometedores de su generación. Tuvo momentos destacados, pero nunca logró la regularidad necesaria para convertirse en el goleador que el América necesitaba.



Román "Mozumbito" Martínez

Brilló en categorías inferiores como la Sub-20 y Sub-23, pero su paso por el primer equipo ha estado marcado por más polémicas que resultados. La falta de continuidad lo ha mantenido lejos de consolidarse.



Esteban Lozano

Otro delantero con proyección que no logró afianzarse. A pesar de sus oportunidades, incluso en préstamos al extranjero, no ha conseguido dar el salto de calidad esperado.

Juan Carlos "More" Mosqueda

Irrumpió con fuerza, incluso anotando en un Clásico Nacional, lo que lo llevó a ser comparado con Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, su nivel cayó con el tiempo y terminó saliendo sin consolidarse.

Santiago Naveda

Debutó como una de las grandes promesas en el mediocampo, pero las lesiones y la competencia interna frenaron su desarrollo, obligándolo a buscar oportunidades fuera del club.

La presión de debutar y triunfar en el equipo de liga de Club América

El caso de estos jugadores refleja una constante en el América: el salto de fuerzas básicas al primer equipo es uno de los más complicados del futbol mexicano. La exigencia deportiva y mediática puede frenar incluso a los talentos más prometedores.

Otros nombres como Dagoberto Espinoza, afectado por lesiones recientes, o Diego Arriaga, que no ha logrado consolidarse pese a tener minutos, muestran que el desafío sigue vigente.

Expertos y analistas del futbol nacional coinciden en que el desarrollo de un canterano no depende solo del talento, sino también de factores como la continuidad, la confianza del entrenador y el contexto competitivo. En este escenario, figuras emergentes como Pato Salas buscan romper con esa narrativa. La historia reciente pesa, pero también abre la oportunidad de demostrar que sí es posible triunfar desde la cantera en uno de los clubes más grandes y exigentes del país.