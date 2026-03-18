En Club América no tuvo protagonismo y hoy es una de las joyas de un gigante de Brasil

Mientras que Club América no deja de perder figuras por lesiones, también en el último mercado de fichajes ha dejado salir a algunos futbolistas. Por ejemplo, hay uno que no tenía protagonismo bajo el mando de André Jardine y que ahora es una de las joyas de uno de los gigantes de Brasil y de Sudamérica en general. De hecho, podría dejarle mucho dinero a las Águilas.

Así como en América pedían a un jugador histórico del Brasileirao, resulta que un futbolista del Nido de Coapa fue cedido al Flamengo y ya se mostró con la playera del equipo de Río de Janeiro. Se trata nada menos que de Diego Reyes Costilla, el joven de 18 años que llamó la atención de los ojeadores de Brasil y que supo disputar minutos con el primer equipo azulcrema.

Diego Reyes Costilla ya tiene minutos en Flamengo tras salir del América

En las últimas horas se pudieron ver por primera vez imágenes Diego Reyes vistiendo los colores de la playera del Flamengo, buscando aprender la cultura del ‘Joga Bonito’. Pues el delantero centro de 18 años ya se entrena y juega con el equipo Sub-20 del Mengão. Mientras que André Jardine no lo usaba en América, en Brasil lo ven como prospecto a futuro.

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En primera instancia el equipo del Brasileirao, que viene de ser campeón de la Copa Libertadores, comenzará a darle minutos al mexicano con el equipo Sub-20. La idea es llevarlo de a poco para que luego se convierta en un jugador para la plantilla profesional. No es sencillo por la competencia que tiene, pero puede darse.

Diego Reyes tampoco la tendrá fácil en Flamengo

Cabe destacar que Flamengo lo fichó a préstamo, con una cesión hasta el 31 de diciembre del 2026. Además, la directiva americanista incluyó una opción de compra por el 50% de la ficha del jugador, la cual asciende a los 2 millones de dólares. Hay que ver si efectivamente deciden ejecutarla.

Diego Reyes es el primer jugador mexicano en integrar las filas del ‘Mengao’. Eso sí, no solo le será sencilla la posibilidad de llegar al primer equipo (en América sí consiguió jugar 3’), sino que al ex América incluso le costará ganarse un puesto como titular en el equipo juvenil de Flamengo, pues es uno de los mejores equipos del mundo en esa categoría.

