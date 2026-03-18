Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de André Jardine en América

En los últimos tiempos se ha comparado el salario de Antonio el “Turco” Mohamed con el de Gabriel Milito, entre otros entrenadores. Así, se dio a conocer que el DT de Toluca gana mucho más que el de Chivas de Guadalajara. Muchos, entonces, se preguntan si también tiene un sueldo más alto que André Jardine en el Club América y resulta que la respuesta es afirmativa.

Aunque André Jardine ya es el director técnico más laureado en la historia de las Águilas –que tienen a una joya brillando en Brasil–, su percepción salarial sigue estando notablemente por debajo de lo que el “Turco” en los “Diablos Rojos”. A pesar de que el brasileño ha transformado a Coapa en una máquina de levantar trofeos, sigue por debajo del argentino.

Mientras el estratega de los Diablos Rojos percibe una auténtica fortuna por temporada, fijada en 4 millones de dólares por distintas filtraciones y reportes, Jardine se mantiene con un sueldo inferior, el cual rondaría entre 1.1 y 1.7 millones de dólares anuales. En comparación, parece una “ganga” lo que recibe el brasileño en el América.

Antonio Mohamed y una diferencia abismal con André Jardine

De acuerdo con diversos reportes y filtraciones –cabe recordar que los equipos no hacen oficiales los salarios–, el “Turco” Mohamed tiene un contrato blindado de 4 millones de dólares anuales con el Toluca. Esta cifra, que supera los 70 millones de pesos mexicanos, lo ubican en la cima de salarios tras haber conseguido el bicampeonato con los escarlatas.

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El ‘Turco’ Mohamed revela la nueva estrategia del Toluca para lo que viene|Crédito: Toluca FC / X

Por su parte, André Jardine percibe un salario base que oscila entre los 1.1 y 1.7 millones de dólares al año. Es decir, el timonel tricampeón con el América gana, en el mejor de los casos, menos de la mitad que su colega argentino. Esta cifra equivale a unos 32 millones de pesos anuales (contando posibles bonos por objetivos).

Los números de André Jardine y Antonio Mohamed en América y Toluca